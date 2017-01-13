Новая фотосессия самой красивой украинской спортсменки Олимпиады-2016 (фото)

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко в социальных сетях показала снимки с новой фотосессии. В коротких шортах и майке спортсменка позировала у окна.

Напомним, что на протяжении Олимпиады в Рио-де-Жанейро летом 2016 года мы проводили опрос на звание мисс олимпийской сборной Украины. Наши читатели выбирали из 31-й красавицы самую привлекательную украинскую спортсменку на Играх-2016 в Рио. Победила тогда Юлия Левченко, которая специализируется на прыжках в высоту.

Юлия Левченко: мисс олимпийской сборной Украины (фото)

Юлия родилась 28 ноября 1997 года, ее рост – 179 см, вес – 59 кг. В прыжках в высоту на Олимпиаде-2016 она заняла итоговое 19-е место (с результатом 1,92 метра не смогла квалифицироваться в финал). Мастер спорта. Не замужем. Хобби – путешествия.

Выбираем Мисс Украины на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (фото)

Фото опубликовано Photographer_Ari_Saily Киев (@photographer_ari_saily007) Янв 5 2017 в 9:56 PST

Фото опубликовано Photographer_Ari_Saily Киев (@photographer_ari_saily007) Янв 6 2017 в 9:31 PST

Фото опубликовано Photographer_Ari_Saily Киев (@photographer_ari_saily007) Янв 7 2017 в 11:40 PST

Фото опубликовано Yuliya LEVCHENKO (@levchenkou) Янв 6 2017 в 9:02 PST

Фото опубликовано Yuliya LEVCHENKO (@levchenkou) Янв 11 2017 в 10:46 PST

Фото опубликовано Photographer_Ari_Saily Киев (@photographer_ari_saily007) Янв 9 2017 в 9:20 PST