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Новая фотосессия самой красивой украинской спортсменки Олимпиады-2016 (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7878/96_main.1484299601.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/96_tn.1484299601.jpg Украина Юлия Левченко поделилась снимками с новой фотосессии

Новая фотосессия самой красивой украинской спортсменки Олимпиады-2016 (фото)

Сегодня, 11:37

Юлия Левченко поделилась снимками с новой фотосессии

Юлия Левченко
Юлия Левченко

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко в социальных сетях показала снимки с новой фотосессии. В коротких шортах и майке спортсменка позировала у окна.

Напомним, что на протяжении Олимпиады в Рио-де-Жанейро летом 2016 года мы проводили опрос на звание мисс олимпийской сборной Украины. Наши читатели выбирали из 31-й красавицы самую привлекательную украинскую спортсменку на Играх-2016 в Рио. Победила тогда Юлия Левченко, которая специализируется на прыжках в высоту. 

Юлия Левченко: мисс олимпийской сборной Украины (фото)

Юлия родилась 28 ноября 1997 года, ее рост – 179 см, вес – 59 кг. В прыжках в высоту на Олимпиаде-2016 она заняла итоговое 19-е место (с результатом 1,92 метра не смогла квалифицироваться в финал). Мастер спорта. Не замужем. Хобби – путешествия.

Выбираем Мисс Украины на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (фото)

яке ж важливе відчуття гармонії з собою

Фото опубликовано Yuliya LEVCHENKO (@levchenkou)

легкая атлетика, Юлия Левченко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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