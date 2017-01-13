Новая фотосессия самой красивой украинской спортсменки Олимпиады-2016 (фото)
Юлия Левченко поделилась снимками с новой фотосессии
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко в социальных сетях показала снимки с новой фотосессии. В коротких шортах и майке спортсменка позировала у окна.
Напомним, что на протяжении Олимпиады в Рио-де-Жанейро летом 2016 года мы проводили опрос на звание мисс олимпийской сборной Украины. Наши читатели выбирали из 31-й красавицы самую привлекательную украинскую спортсменку на Играх-2016 в Рио. Победила тогда Юлия Левченко, которая специализируется на прыжках в высоту.
Юлия Левченко: мисс олимпийской сборной Украины (фото)
Юлия родилась 28 ноября 1997 года, ее рост – 179 см, вес – 59 кг. В прыжках в высоту на Олимпиаде-2016 она заняла итоговое 19-е место (с результатом 1,92 метра не смогла квалифицироваться в финал). Мастер спорта. Не замужем. Хобби – путешествия.
Выбираем Мисс Украины на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (фото)
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