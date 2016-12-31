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Аманда Нуньес менее чем за минуту нокаутировала Ронду Роузи

Сегодня, 07:56

Бразильянка защитила свой чемпионский пояс UFC

Аманда с чемпионским поясом. Фото Instagram
Аманда с чемпионским поясом. Фото Instagram

В Лас-Вегасе прошел вечер смешанных единоборств, главной изюминкой которого был женский бой в легчайшей весовой категории. Чемпионка UFC Аманда Нуньес (Бразилия, 14-4) встречалась с экс-чемпионкой Рондой Роузи (США, 12-2).

Нуньес стала чемпионкой прошлым летом. А Ронда, после потери титула, не дралась год. Тем не менее, вечер проходил под лозунгом "Она возвращается". Все ждали, что Роузи вернет себе титул. Да и у букмекеров фаворитом была Роузи – 1,67 на ее победу были ставки, на успех Нуньес – 2,20.

Однако бой вышел скоротечным. Уже на первых секундах Роузи пропустила мощную серию ударов в голову. Ее повело, чем и воспользовалась Нуньес. Она обрушила град просто ударов на Ронду, которая уже не защищалась. Рефери ничего не оставалось, как остановить поединок.

Менее минуты хватило Аманде Нуньес, чтобы защитить чемпионский пояс UFC.
UFC, смешанные единоборства, Ронда Роузи, Аманда Нуньес

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Источник:

boxing-mma.com

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