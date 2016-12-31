Аманда Нуньес менее чем за минуту нокаутировала Ронду Роузи

В Лас-Вегасе прошел вечер смешанных единоборств, главной изюминкой которого был женский бой в легчайшей весовой категории. Чемпионка UFC Аманда Нуньес (Бразилия, 14-4) встречалась с экс-чемпионкой Рондой Роузи (США, 12-2).

Нуньес стала чемпионкой прошлым летом. А Ронда, после потери титула, не дралась год. Тем не менее, вечер проходил под лозунгом "Она возвращается". Все ждали, что Роузи вернет себе титул. Да и у букмекеров фаворитом была Роузи – 1,67 на ее победу были ставки, на успех Нуньес – 2,20.

Однако бой вышел скоротечным. Уже на первых секундах Роузи пропустила мощную серию ударов в голову. Ее повело, чем и воспользовалась Нуньес. Она обрушила град просто ударов на Ронду, которая уже не защищалась. Рефери ничего не оставалось, как остановить поединок.

Менее минуты хватило Аманде Нуньес, чтобы защитить чемпионский пояс UFC.