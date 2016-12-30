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Девушка дня: Аманда Нуньес – первая чемпионка UFC с нетрадиционной ориентацией (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/9_main.1483115216.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/9_tn.1483115216.jpg Мир Бразильянка будет защищать свой титул в поединке против Ронды Роузи

Девушка дня: Аманда Нуньес – первая чемпионка UFC с нетрадиционной ориентацией (фото)

Сегодня, 18:22

Бразильянка будет защищать свой титул в поединке против Ронды Роузи

Сегодня в Лас-Вегасе состоится большое бойцовское шоу главным событием которого станет бой за звание чемпионки мира UFC в легчайшем весе. Обладательница титула Аманда Нуньес будет драться с экс-чемпионкой Рондой Роузи.

Нуньес – 28 лет. Она родилась в Бразилии. В 16 лет начала серьезно заниматься боксом, параллельно увлеклась джиу-джитсу. А уже в 20 лет дебютировала в смешанных единоборствах.

Нельзя сказать, что тут Нуньес сразу же сыскала себе славу. Победы чередовались с поражениями. Но постепенно бразильянка приближалась к чемпионскому бою. И в этом году таки завоевала титул, победив Мишу Тейт.

Интересно, что Нуньес стала первым чемпионом в истории UFC с нетрадиционной ориентацией. Аманда состоит в отношениях с бойцом UFC Ниной Ансарофф, которая также является и ее тренировочным партнером.

"Нина – лучший спарринг-партнер, который был в моей жизни. Она значит все для меня. Я люблю ее. Для меня это естественно. Это не болезнь. Я счастлива, разве это плохо? Мы счастливы, мы наслаждаемся жизнью каждый день и любим друг друга, и я хочу поделиться этим со всеми, потому что я думаю, что люди должны уважать это. Люди должны радоваться, когда видят счастливых людей", – сказал Нуньес.
UFC, смешанные единоборства, спарринг-партнер, Аманда Нуньес

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Источник:

boxing-mma.com

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