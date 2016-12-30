Ронда Роузи – Аманда Нуньес: когда бой и где смотреть поединок

В ночь с 30 на 31 января в Лас-Вегасе состоится вечер смешанных единоборств. Главным поединком которого будет бой в легчайшей весовой категории. Чемпионка UFC Аманда Нуньес (Бразилия, 13-4) встретится с экс-чемпионкой Рондой Роузи (США, 12-1).

Этот чемпионский пояс Роузи проиграла Холли Холм год назад. У Холм титул отобрала Миша Тейт. А затем прошлым летом Нуньес победила Тейт и стала чемпионкой мира. Так что у Роузи появилась хорошая возможность вернуть свой чемпионский пояс UFC. Тем более, что она – фаворит поединка. Котировки на победу Роузи – 1,67, на победу Нуньес – 2,20.

Планируется, что бой начнется не раньше 6.00 по киевскому времени.

Вечер UFC на телеканалах:



Матч ТВ

Матч Боец

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Прямая трансляция поединка Роузи – Нуньес:

boxing-mma.com