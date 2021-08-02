Акция "Счастливый день" от Киевстар – теперь эксклюзивно в Sense SuperApp

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Альфа-Банк Украина и "Киевстар" усиливают сотрудничество, чтобы предложить еще больше выгодных условий своим клиентам. Теперь акцию "Счастливый день" от "Киевстар" можно эксклюзивно заказать в цифровом банке Sense SuperApp.
Акция доступна абонентам "Киевстар", которые обслуживаются на условиях предоплаты и подключили свой мобильный счет в Sense SuperApp. Благодаря "Счастливому дню" они могут бесплатно пользоваться безлимитным мобильным интернетом и звонками внутри сети оператора в течение суток, даже если не оплачивали услуги по своему номеру. Бесплатный интернет и звонки можно заказывать каждые 7 дней до конца 2021 года.
Получить "Счастливый день" в Sense SuperApp просто: нужно войти в свой профиль "Киевстар" в Sense и активировать акцию. Сообщение о ее активации и статус также можно отслеживать в цифровом банке.
Для абонентов "Киевстар", которые еще не пользуются Sense SuperApp, для заказа акции необходимо:
- установить цифровой банк Sense SuperApp;
- выбрать пакет услуг с дебетовой картой или кредитную карту Альфа-Банка Украина;
- пройти идентификацию через видеочат или приложение Дія"
- подключить свой мобильный счет в Sense и активировать акцию.
Напомним, что сотрудничество банка и телеком-оператора началось в марте 2021 года, когда они объединили доступ к банковским и мобильным счетам в Sense. Благодаря этому клиенты банка и абоненты оператора могут одновременно управлять своим банковским и мобильным счетом и дополнительными услугами в одном приложении. В будущем компании будут совместно создавать больше новых выгодных предложений для своих клиентов.