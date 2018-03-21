Видеошок: дорой Ferrari по ошибке отправили под пресс

Сегодня, 06:33

Полиция посчитала, что машина может быть угнана


В Великобритании уничтожили суперкар Ferrari 458 Spider, который был конфискован у владельца. Видео с уничтожением машины на своей странице на Facebook опубликовал ее бывший владелец Захид Хан.

Полиция посчитала, что машина может быть угнана, позже признав ее не пригодной для использования на дорогах общего пользования. Хозяин автомобиля заявил, что именно он является законным владельцем машины, и ее никто не угонял.

По словам Хана, машина была застрахована правильным образом, а полиция не оповестила его о судебном слушании по его делу и не предупредила об уничтожении автомобиля.

Ранее в Сети появилось видео, как на Филиппинах роскошные автомобили уничтожили бульдозеромСреди машин, превращенных бульдозером в груду металла, были Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar и Chevrolet Corvette Stingray. Таким образом президент страны Родриго Дутерте выразил свое отношение к преступности и коррупции.

Ранее мы писали, что в Болгарии проверят владельцев автомобилей премиум-класса.

Напомним, киноактер Арнольд Шварценеггер продал свой Bugatti Veyron за 2,5 млн долларов.
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Мотор

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