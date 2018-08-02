Актер Дуэйн Джонсон подарил своему дублеру новенький Ford F-150

Сделанный на заказ экземпляр выкрашен в черный цвет и укомплектован подвеской с увеличенным дорожным просветом

Актер Дуэйн "Скала" Джонсон подарил своему дублеру Таноайу Риду, который восстанавливается после травмы, полученной на съемках, новенький Ford F-150 Raptor. Об этом Джонсон рассказал в своем Instagram, подчеркнув, что Рид не только член большой семьи (он двоюродный брат Дуэйна), но и представитель голливудского сообщества каскадеров.

В описании к ролику Джонсон рассказал, что с 2002 года, когда Рид впервые выступил дублером актера в фильме "Царь скорпионов", каскадер получил несколько переломов, разрывов сухожилий и связок, а также звание "Каскадер года". Пикап, по словам Джонсона, стал своеобразным подарком за "пролитую кровь, пот, слезы и прошедшие годы".

Что касается "Форда", то это сделанный на заказ экземпляр F-150, выкрашенный в черный цвет и укомплектованный подвеской с увеличенным дорожным просветом. Среди других особенностей: черные колесные диски, внедорожные шины и хромированные детали экстерьера.

Напомним, звезды "Форсажа" снова снимутся вместе в новом фильме.

Также ранее мы писали, что Известный голливудский актер Дуэйн Джонсон, который в третий раз стал отцом, снялся в фильме "Небоскреб". Студия Universal уже представила официальный трейлер экшна.