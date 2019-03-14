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Автомобили Infiniti перестанут продаваться в Европе

Сегодня, 10:55

Nissan решил сконцентрироваться на развитии американского и китайского рынков

Фото: AFP
Автомобили Infiniti перестанут продаваться в Европе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a16/323/5c8a163234d06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a16/323/5c8a163234d06.jpg Авто Nissan решил сконцентрироваться на развитии американского и китайского рынков

Японский автоконцерн Nissan прекратит продажи автомобилей марки Infiniti в Западной Европе к июню 2020 года. 

Решение связано с острой конкуренцией на европейском авторынке. В то же время компания рассчитывает активизировать продажи на рынках США и Китая.

Производство этих автомобилей на заводе в британском городе Сандерленд планируется прекратить к концу 2019 года, сообщили в компании. При этом на линии сборки Infinity работают 250 человек, тогда как на всем заводе Nissan в Сандерленде насчитывается 7 тыс. рабочих. 

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Как известно, весь модельный ряд Infiniti создан на базе существующих моделей Nissan. Сейчас большинство седанов, купе и кроссоверов построены на платформе Nissan FM. Исключение составляют внедорожник QX80 (платформа Nissan F-Alpha), хетчбэк Q30 и кроссовер QX30 (платформа Mercedes-Benz A-класса третьего поколения), кроссовер QX60 (на платформе Nissan D).

Напомним, Infiniti готовится к выпуску собственного электромобиля. Им станет первый электрический кроссовер производства этой компании.

А сам Nissan презентовал обновленный электромобиль Leaf. Главное отличие обновленного электрокара от обычного Leaf второго поколения — увеличенный пробег на одном заряде и более мощный мотор. Также у обновленного Nissan Leaf более мощная ускоренная зарядка.

Между тем, Tesla уже придумала, как зарядить электрокар за 15 минут:

Видео: Tesla

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Тег продажи, Сандерленд, Nissan, Infinity

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Источник:

ТАСС

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