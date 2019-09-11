Британию объедет машина без водителя

Беспилотная машина выехала на дороги Великобритании.
Поездка тестовая.
Автомобиль сделает кольцо вокруг всей страны. Разработчики проверят, справится ли он со сложными маршрутами – на извилистых улицах, крутых виражах, в горной местности и в глухих пробках. Все недостатки, которые обнаружат после испытательного путешествия, исправят. И уже разрабатывают искусственный интеллект для автопилота. Чтобы и в экстренных ситуациях он мог среагировать вовремя.
Между тем, в Нью-Йорке (США) запустили беспилотные автобусные рейсы. Инициативу реализовала Бруклинская верфь в партнерстве с компанией Optimus Ride, которая специализируется на технологиях для автономной работы транспортных средств.
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А в Украине создали беспилотный броневик. Управление беспилотным КрАЗ-Спартан может осуществляться с помощью планшета, "умной" перчатки" или операторской станции.
Кроме того, в Запорожье местные конструкторы и программисты разработали первый украинский беспилотный автомобиль, который может ориентироваться не только на обычной дороге, но и на бездорожье. Его системы распознают людей, животных, дорожные знаки и даже ямы на дорогах.
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