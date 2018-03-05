Цены на электромобили в Украине могут упасть еще на 23%

Сегодня, 10:02

Соответствующий законопроект зарегистрируют в парламенте через две-три недели

Цены на электромобили в Украине могут упасть еще на 23%
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Министерство инфраструктуры Украины согласовало стратегию развития рынка электрокаров. Эта стратегия предусматривает налоговые скидки при регистрации электрокаров, а также отмену выплаты в Пенсионный фонд. Об этом заявил начальник департамента цифровой инфраструктуры МИУ Александр Озеран.

"Когда мы говорим о стимулировании спроса на электрокары, мы видим, что после отмены акциза и НДС на импорт электрокаров в январе 2018 года было зарегистрировано 793 электрокара. Тогда как за весь прошлый год – около 2500 электромобилей. За один месяц в Украине продали треть объема прошлого года. Это очень быстро", – цитирует Озерана LIGA.net.

Озеран считает, что стимулировать рынок электрокаров можно с помощью механизма налоговой скидки. 

"Это покрывает 18% стоимости электромобиля. Вы платите полную стоимость, а налоговая компенсирует 18% стоимости. Плюс при регистрации предусмотрен сбор 5%. Мы также хотим его отменить", – заявил чиновник.

По словам Озерана, в сумме электромобили станут дешевле на 22-23%.

"Суммарно получим удешевление на 22-23%. А если мы отстоим продолжение решения об отмене платы НДС (сейчас закон действует до конца 2018 года) для электрокаров, по сути, это минус 40% от начальной стоимости авто", – сказал Озеран.

Он отметил, что соответствующий законопроект зарегистрируют в парламенте через две-три недели. Еще через месяц ожидается голосование по документу.

Напомним,  с 1 января 2018 года электромобили освободили от НДС и акцизного сбора. Льготный налоговый режим будет действовать год - до 31 декабря 2018 года. Эксперты ожидают, что рынок электромобилей, благодаря этим льготам, вырастет в два-три раза. 
авто, льготы, скидки, электрокары, электромобили

Вы сейчас просматриваете новость "Цены на электромобили в Украине могут упасть еще на 23% ". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Когда упадут цены на электромобили: эксперт дал оптимистичный прогноз

25 Февраля, 04:16

Авто на электротяге будут стоить не дороже машин с двигателями внутреннего сгорания, уверены аналитики

Авто

Фото: ДТЭК

Страхи эксплуатации: как ведут себя электромобили зимой

21 Февраля, 07:24

Как происходит обогрев салона и как он сказывается на запасе хода; стоит ли ехать в холодной машине или терять половину запаса хода; просядет ли заряд на половину при ночевке на улице
Загрузка...

Авто

Фото: pixabay.com

25% автомобилей к 2035 году в Украине будут электрическими

20 Февраля, 16:34

Общее потребление энергоресурсов в Украине вырастет на 7%

Авто

Фото: avtoblog.org.ua

Популярность электромобилей может ударить по спросу на нефть - Fitch

20 Февраля, 15:18

Экстремальный прогнозный сценарий развития рынка электрокаров стал более реальным за прошлый год, отметили в агентстве

Авто

Фото: Pixabay

В Украину рвутся производители электромобилей - Омелян

20 Февраля, 14:26

Министр объяснил, чего не хватает инвесторам для начала работы в нашей стране

Авто

Фото: Nissan USA

Импорт электромобилей в Украину вырос в шесть раз - ГФС

19 Февраля, 07:44

Количество электрокаров будет расти ежегодно, уверены в налоговом ведомстве

Авто

Эксперты объяснили, что нужно для развития рынка электромобилей в Украине

15 Февраля, 13:57

Специалисты рассказали о целом ряде проблем, которые мешают активному распространению электрокаров

Авто

Фото: Pixabay

Все больше украинцев пересаживаются на электромобили: ТОП-3 модели

8 Февраля, 04:16

Стоимость растаможки автомобиля в 2018 году можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора таможенных платежей
Загрузка...