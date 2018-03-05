Цены на электромобили в Украине могут упасть еще на 23%

Министерство инфраструктуры Украины согласовало стратегию развития рынка электрокаров. Эта стратегия предусматривает налоговые скидки при регистрации электрокаров, а также отмену выплаты в Пенсионный фонд. Об этом заявил начальник департамента цифровой инфраструктуры МИУ Александр Озеран.

"Когда мы говорим о стимулировании спроса на электрокары, мы видим, что после отмены акциза и НДС на импорт электрокаров в январе 2018 года было зарегистрировано 793 электрокара. Тогда как за весь прошлый год – около 2500 электромобилей. За один месяц в Украине продали треть объема прошлого года. Это очень быстро", – цитирует Озерана LIGA.net.

Озеран считает, что стимулировать рынок электрокаров можно с помощью механизма налоговой скидки.

"Это покрывает 18% стоимости электромобиля. Вы платите полную стоимость, а налоговая компенсирует 18% стоимости. Плюс при регистрации предусмотрен сбор 5%. Мы также хотим его отменить", – заявил чиновник.

По словам Озерана, в сумме электромобили станут дешевле на 22-23%.

"Суммарно получим удешевление на 22-23%. А если мы отстоим продолжение решения об отмене платы НДС (сейчас закон действует до конца 2018 года) для электрокаров, по сути, это минус 40% от начальной стоимости авто", – сказал Озеран.

Он отметил, что соответствующий законопроект зарегистрируют в парламенте через две-три недели. Еще через месяц ожидается голосование по документу.

Напомним, с 1 января 2018 года электромобили освободили от НДС и акцизного сбора. Льготный налоговый режим будет действовать год - до 31 декабря 2018 года. Эксперты ожидают, что рынок электромобилей, благодаря этим льготам, вырастет в два-три раза.