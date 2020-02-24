Эксперты обнародовали рейтинг лучших автомобилей: ТОП-10

Эксперты авторитетный американской организации Consumer Reports (CR), которые ранее признали электросамокаты смертельно опасным транспортом, обнародовали список лучших автомобилей 2020 года. Топ марок авто был составлен по итогам проведенных дорожных испытаний, анализу систем безопасности и результатам опросов. Кроме того, учитывался показатель так называемой "прогнозируемой надежности".

Лидером стал бренд Porsche – все три модели немецкой марки, протестированные Consumer Reports, были рекомендованы к покупке. На втором месте оказалась корейская премиальная марка Genesis, на третью строчку опустилась Subaru. Другие места в ТОП-10 заняли бренды Mazda, Lexus, Audi, Hyundai, BMW, Kia и MINI.

Всего в рейтинг вошли 33 марки авто. Хуже всего проявили себя автомобили марки Fiat: итальянская компания замкнула рейтинг из 33 брендов; в конце списка расположились Mitsubishi, Jeep, Land Rover, Cadillac, Jaguar и GMC.

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Напомним, украинцы купили в 2019 году старых машин в пять раз больше, чем новых, отмечают в "Укравтопроме". При этом 75% из них – это евробляхи. Впрочем, по итогам 2019 года, на украинские номера перешли 408,1 тыс. б/у авто. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы собрать на авто.

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