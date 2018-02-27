Европа уходит от дизеля: суд в Германии принял решение, которое коснется миллионов водителей

Федеральный административный суд Германии признал правомерными запреты местных властей на допуск дизельных автомобилей на территорию крупных городов. Такие запреты могут вводиться для борьбы с загрязнением воздуха, постановил суд.

Ранее запреты были введены в Дюссельдорфе и Штутгарте, в связи с чем был поставлен вопрос об их соответствии закону. При этом сейчас в 70 крупных городах Германии уровень оксида азота в воздухе превышает установленные в ЕС нормы, в том числе в Штутгарте – более чем вдвое, пишет Financial Times.

"Запреты в целом допустимы, их можно реализовать таким образом, чтобы избежать непропорциональных последствий", – заявил судья Андреас Корбмахер.

По его словам, правила ЕС требуют соблюдения, и если нет других мер остановить загрязнение, то придется идти на запреты. Вместе с тем Федеральный административный суд потребовал, чтобы Штутгарт и Дюссельдорф тщательно проработали документы о запретах допуска автомобилей в центр города и представили их суду.

Решение административного суда коснется миллионов водителей по всей Германии – на крупнейшем авторынке Европы более 12 млн легковых машин с дизельными двигателями.

Главным противником запрета стала партия Христианско-демократический союз во главе с Ангелой Меркель, посчитавшей его угрозой для автомобильной индустрии.

После дизельгейта 2015 года популярность дизельных автомобилей в Европе резко снизилась. Эксперты полагают, что за 10-25 лет мир и вовсе откажется от машин на бензине и дизеле, перейдя на электромобили.

Через два месяца после признания Volkswagen экологическая организация DUH через суд потребовала от властей Штутгарта и Дюссельдорфа ввести запрет на использование автомобилей с дизельными двигателями на городской территории. После введения запретов их пытались оспорить в судах автопроизводители и федеральные земли Баден-Вюрттемберг и Северный Рейн – Вестфалия.

Ранее из-за дизельгейта в ЕС ужесточили экологические тесты для автомобилей. "Скандал с выхлопом – дизельгейт – показал, что мы нуждаемся в более независимых испытаниях автомобилей, большем наблюдении за рынком и в возможности вмешиваться в случае злоупотребления. ... Нам также необходимо решительным образом продолжать усилия на европейском уровне по поощрению поиска решений относительно транспорта с низким уровнем эмиссии", — заявили тогда в Еврокомисси.

Напомним, в результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований Volkswagen вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей с программным обеспечением, позволявшим манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности содержание вредных веществ в выхлопах дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы. Скандал спровоцировал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций и привел к миллиардным компенсационным выплатам со стороны VW потребителям в США. Впоследствии "дизельгейт" затронул и другие ведущие немецкие автоконцерны.