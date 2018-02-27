Европа уходит от дизеля: суд в Германии принял решение, которое коснется миллионов водителей
Авторынок ЕС уже третий год переживает последствия "дизельгейта"
Федеральный административный суд Германии признал правомерными запреты местных властей на допуск дизельных автомобилей на территорию крупных городов. Такие запреты могут вводиться для борьбы с загрязнением воздуха, постановил суд.
Ранее запреты были введены в Дюссельдорфе и Штутгарте, в связи с чем был поставлен вопрос об их соответствии закону. При этом сейчас в 70 крупных городах Германии уровень оксида азота в воздухе превышает установленные в ЕС нормы, в том числе в Штутгарте – более чем вдвое, пишет Financial Times.
"Запреты в целом допустимы, их можно реализовать таким образом, чтобы избежать непропорциональных последствий", – заявил судья Андреас Корбмахер.
По его словам, правила ЕС требуют соблюдения, и если нет других мер остановить загрязнение, то придется идти на запреты. Вместе с тем Федеральный административный суд потребовал, чтобы Штутгарт и Дюссельдорф тщательно проработали документы о запретах допуска автомобилей в центр города и представили их суду.
Решение административного суда коснется миллионов водителей по всей Германии – на крупнейшем авторынке Европы более 12 млн легковых машин с дизельными двигателями.
Главным противником запрета стала партия Христианско-демократический союз во главе с Ангелой Меркель, посчитавшей его угрозой для автомобильной индустрии.
После дизельгейта 2015 года популярность дизельных автомобилей в Европе резко снизилась. Эксперты полагают, что за 10-25 лет мир и вовсе откажется от машин на бензине и дизеле, перейдя на электромобили.
Через два месяца после признания Volkswagen экологическая организация DUH через суд потребовала от властей Штутгарта и Дюссельдорфа ввести запрет на использование автомобилей с дизельными двигателями на городской территории. После введения запретов их пытались оспорить в судах автопроизводители и федеральные земли Баден-Вюрттемберг и Северный Рейн – Вестфалия.
Ранее из-за дизельгейта в ЕС ужесточили экологические тесты для автомобилей. "Скандал с выхлопом – дизельгейт – показал, что мы нуждаемся в более независимых испытаниях автомобилей, большем наблюдении за рынком и в возможности вмешиваться в случае злоупотребления. ... Нам также необходимо решительным образом продолжать усилия на европейском уровне по поощрению поиска решений относительно транспорта с низким уровнем эмиссии", — заявили тогда в Еврокомисси.
Напомним, в результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований Volkswagen вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей с программным обеспечением, позволявшим манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности содержание вредных веществ в выхлопах дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы. Скандал спровоцировал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций и привел к миллиардным компенсационным выплатам со стороны VW потребителям в США. Впоследствии "дизельгейт" затронул и другие ведущие немецкие автоконцерны.
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