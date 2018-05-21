Ford перестанет выпускать седаны и хэтчбеки

В новой линейки марки останется только две "легковушки"

Компания Ford намерена "заново изобрести американский автомобиль". Именно поэтому она отказывается от седанов и хэтчбеков в пользу пикапов и внедорожников. Об этом заявил главный исполнительный директор Ford Джеймс Хакетт в интервью Automotive News.

Такое решение, по словам топ-менеджера, не означает, что производитель хочет потерять клиентов, а всего лишь "намерен предложить то, что им действительно необходимо".

Единственными "легковушками" в линейке марки будут купе Mustang и кросс-версия Focus под названием Active.

Стратегический план Ford также предусматривает поэтапный выпуск гибридных модификаций наиболее популярных моделей — F-150, Mustang, Explorer, Escape и Bronco — и массовое производство нового поколения электромобилей.

Напомним, ранее Ford испытал на выносливость новый пикап Ranger. Модель укомплектовали 2,3-литровым бензиновым турбомотором семейства EcoBoost. В ролике, размещенном на канале производителя в сети YouTube, видно, что иногда из-за сложности рельефа для обычного водителя тестовым прототипом управляет компьютер.





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