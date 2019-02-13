Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Ford "сбегает" из Великобритании – СМИ

Сегодня, 09:29

Автомобильный гигант опасается последствий жесткого Brexit, сообщают источники

Фото: Getty Images
Ford "сбегает" из Великобритании – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3c7/463/5c63c7463ee0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3c7/463/5c63c7463ee0b.jpg Авто Автомобильный гигант опасается последствий жесткого Brexit, сообщают источники

Американский автоконцерн Ford усиливает мероприятия по переносу производства из Великобритании из опасения неурегулированного выхода страны из Евросоюза – так называемого жесткого Brexit. Об этом члены правления компании уведомили британского премьера Терезу Мэй, пишет Times.

Источник издания сообщил, что Ford начал подготовку альтернативных производственных площадок за границей в связи с неуверенностью из-за Brexit. В Британии компании принадлежат два моторостроительных завода.

Представители пресс-службы Ford пока не прокомментировали публикацию.

В январе сообщалось, что Ford может потерять 1 млрд долларов в случае если Великобритания пойдет по пути неурегулированного Brexit. 

Напомним, ранее стало известно, что  Ford проводит оптимизацию европейского отделения. Автопроизводитель планирует сократить тысячи рабочих мест в своем европейском подразделении. Всего в Европе в компании Ford работают примерно 54 тысяч человек, главным образом в Германии, Великобритании и Испании.

Кроме того, ранее сообщалось, что Ford уходит из России. По данным местных СМИ, в РФ сохранится сборка только одной модели автопроизводителя. Источники отмечают, что речь идет о закрытии двух заводов, на которых выпускают Ford Focus, Fiesta, Mondeo и EcoSport.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег производство, Ford, Brexit, автопроизводство

Вы сейчас просматриваете новость " Ford "сбегает" из Великобритании – СМИ". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС принял план действий для железных дорог на случай провала Brexit

Вчера, 23:53

Окончательный Brexit запланирован на 29 марта 2019 года

Сорос предостерег ЕС от судьбы Советского Союза

Вчера, 23:42

Финансист высказал мнение, что население Евросоюза находится в спячке

Мэй назвала новую дату голосования за Brexit в британском парламенте

Вчера, 17:02

Предполагалось, что повторное голосование по сделке с ЕС состоится 13 или 14 февраля

Швейцария и Великобритания договорились о торговле после Brexit

11 февраля, 17:04

Если Великобритания выйдет из ЕC без сделки, соглашение начнет действовать с 30 марта 2019 года

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Как будут выбирать президента жители ОРДЛО

Хацкевич: «Мы должны выдерживать концентрацию весь матч»

Маркл устроила из-за детей Кейт Миддлтон истерик - СМИ
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Путин будет считаться: США озвучили жесткий план подавления РФ

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?