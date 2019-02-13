Ford "сбегает" из Великобритании – СМИ
Автомобильный гигант опасается последствий жесткого Brexit, сообщают источники
Американский автоконцерн Ford усиливает мероприятия по переносу производства из Великобритании из опасения неурегулированного выхода страны из Евросоюза – так называемого жесткого Brexit. Об этом члены правления компании уведомили британского премьера Терезу Мэй, пишет Times.
Источник издания сообщил, что Ford начал подготовку альтернативных производственных площадок за границей в связи с неуверенностью из-за Brexit. В Британии компании принадлежат два моторостроительных завода.
Представители пресс-службы Ford пока не прокомментировали публикацию.
В январе сообщалось, что Ford может потерять 1 млрд долларов в случае если Великобритания пойдет по пути неурегулированного Brexit.
Напомним, ранее стало известно, что Ford проводит оптимизацию европейского отделения. Автопроизводитель планирует сократить тысячи рабочих мест в своем европейском подразделении. Всего в Европе в компании Ford работают примерно 54 тысяч человек, главным образом в Германии, Великобритании и Испании.
Кроме того, ранее сообщалось, что Ford уходит из России. По данным местных СМИ, в РФ сохранится сборка только одной модели автопроизводителя. Источники отмечают, что речь идет о закрытии двух заводов, на которых выпускают Ford Focus, Fiesta, Mondeo и EcoSport.
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