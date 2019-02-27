Французский автогигант вернул свой бренд в Россию

Peugeot Citroen планирует увеличить продажи во всем регионе

Фото: Pixabay

Французский автогигант вернул свой бренд в Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/656/90a/5c765690a1d23.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/656/90a/5c765690a1d23.jpg 2019-02-27T11:21:38+02:00 Авто Peugeot Citroen планирует увеличить продажи во всем регионе

Известный французский автоконцерн Peugeot Citroen (PSA) принял решение о возвращении бренда Opel на российский рынок.

Как отмечает компания, развитие бренда Opel в Восточной Европе планируется за счет новых бизнес-партнеров, новых моделей и новых финансовых предложений.

Ранее уже сообщалось, что Opel снимает с производства сразу три модели, так как хочет в рамках плана "Pace!" по развитию бренда в ближайшие годы разработать и выпустить на рынок несколько совершенно новых или обновленных моделей.

В PSA указывают, что глобальное расширение экспортных рынков является частью стратегического плана "Pace!", который поможет компании стать устойчиво прибыльной.

"С учетом запуска бренда Opel в Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж брендов PSA в регионе к 2021 году. Добиться этого нам поможет выстраивание высокоприбыльного бизнеса", – отметил исполнительный вице-президент группы PSA и операционный директор региона Евразия Яник Безар.

Напомним, при этом автопроизводитель Ford уходит из России - СМИ уже выяснили, какие заводы этого автогиганта закроются.

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