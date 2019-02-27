Французский автогигант вернул свой бренд в Россию
Peugeot Citroen планирует увеличить продажи во всем регионе
Известный французский автоконцерн Peugeot Citroen (PSA) принял решение о возвращении бренда Opel на российский рынок.
Как отмечает компания, развитие бренда Opel в Восточной Европе планируется за счет новых бизнес-партнеров, новых моделей и новых финансовых предложений.
Ранее уже сообщалось, что Opel снимает с производства сразу три модели, так как хочет в рамках плана "Pace!" по развитию бренда в ближайшие годы разработать и выпустить на рынок несколько совершенно новых или обновленных моделей.
В PSA указывают, что глобальное расширение экспортных рынков является частью стратегического плана "Pace!", который поможет компании стать устойчиво прибыльной.
"С учетом запуска бренда Opel в Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж брендов PSA в регионе к 2021 году. Добиться этого нам поможет выстраивание высокоприбыльного бизнеса", – отметил исполнительный вице-президент группы PSA и операционный директор региона Евразия Яник Безар.
Напомним, при этом автопроизводитель Ford уходит из России - СМИ уже выяснили, какие заводы этого автогиганта закроются.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Французский автогигант вернул свой бренд в Россию". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ford "сбегает" из Великобритании – СМИ
Автомобильный гигант опасается последствий жесткого Brexit, сообщают источники
Названы крупнейшие автопроизводители мира – лидер не изменился
Специалисты предупреждают о проблемах в отрасли