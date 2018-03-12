Футуристичный электромобиль Honda Urban EV станет серийным

Японский производитель объявил, что его новый городской электромобиль начнет продаваться уже в начале 2019 года

В этом году на Женевском автосалоне Honda было чем похвастаться: стенд автопроизводителя привлекал внимание европейской версией кроссовера CR-V 5-ого поколения, который теперь доступен в семиместной конфигурации салона и с гибридным мотором, а также новинкой – хэтчбеком Jazz X-Road, внешне похожим на полноценный паркетник.

Однако, настоящий ажиотаж у зрителей и журналистов вызвало сообщение японского производителя, что в начале 2019 года откроется возможность заказа на серийную версию компактного электромобиля Honda Urban EV.

Этот футуристичный двухдверный городской автомобиль с ретро внешностью впервые был представлен на автосалоне во Франкфурте 2017 года, в итоге получив много положительных отзывов и став одной из самых ожидаемых моделей авто на электротяге.

Известно, что в основу японского электромобиля ляжет совершенно новая платформа, а его салон будет выполнен в духе минимализма 70-х годов с обивкой сидений серым текстилем, двумя комфортными диванами для 4-х пассажиров и деревянными деталями отделки.

Панель приборов оснастят цифровым дисплеем, а вместо боковых зеркал на дверях появятся мониторы, отображающие картинку с видеокамер.

Ожидается, что электромобиль Honda Urban EV сможет обмениваться информацией с другими участниками дорожного движения с помощью необычных экранов, установленных на место радиаторной решетки и сзади между фарами. Иные данные о силовой установке автомобиля, его емкости аккумуляторной батареи и запасе хода пока не объявляли.

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