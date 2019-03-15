Илон Маск официально представил Tesla Model Y: опубликованы фото и видео

Прензентация электрического кроссовера прошла в Калифорнии

Илон Маск официально представил Tesla Model Y: опубликованы фото и видео 2019-03-15T09:35:00+02:00 Авто Прензентация электрического кроссовера прошла в Калифорнии











Основанная Илоном Маска компания по производству электромобилей Tesla представила официально представила новый кроссовер Model Y. Появление этой модели Маск анонсировали еще в 2015 году, а старт производства Tesla Model Y запланирован на 2020 год. Презентация прошла в Tesla Design Center в Калифорнии (США).

Tesla Model Y – это электрический кроссовер, на 76% состоящий из деталей Model 3, но при этом на 10% больше этого электрокара. Разгон до 100 км/ч у топовой версии составляет 3,5 секунды. Максимальная скорость — от 193 км/ч до 241 км/ч в зависимости от версии. Запас хода: от 320 до 450 км в зависимости от комплектации.

Видео: Tech Insider

Собственно, версий у Model Y будет четыре: Standard Range, Long Range, Dual Motor AWD и Performance. В США цены стартуют с 39 тыс. долларов. За топовую версию Tesla просит 60 тыс. долларов.

Как и у Model 3, вся информация для водителя выводится на центральный 15-дюймовый экран. Эта же система отвечает за климат-контроль, муkьтимедиа и автопилот, который можно установить за дополнительные 7 тыс. долларов.









Всего компания Илона Маска планирует производить по 250 тыс. электромобилей ежегодно. При этом уже началось строительство завода Tesla в Китае, на котором. планируют выпускать Model 3 и Model Y. Строительство этого завода поможет Tesla избежать тарифов на ввоз автомобилей в Китай. А именно китайский рынок прогнозируется как один из наиболее перспективных для электрического автотранспорта в ближайшем будущем.

Большинство аналитиков прогнозируют, что продажи электромобилей в стране будут расти быстрыми темпами, поскольку власти рассчитывают к 2030 году довести показатель электромобилей в стране до 100%.

Пока что Model 3 является самой популярной и востребованной моделью Tesla.

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