Илон Маск официально представил Tesla Model Y: опубликованы фото и видео
Прензентация электрического кроссовера прошла в Калифорнии
Основанная Илоном Маска компания по производству электромобилей Tesla представила официально представила новый кроссовер Model Y. Появление этой модели Маск анонсировали еще в 2015 году, а старт производства Tesla Model Y запланирован на 2020 год. Презентация прошла в Tesla Design Center в Калифорнии (США).
Tesla Model Y – это электрический кроссовер, на 76% состоящий из деталей Model 3, но при этом на 10% больше этого электрокара. Разгон до 100 км/ч у топовой версии составляет 3,5 секунды. Максимальная скорость — от 193 км/ч до 241 км/ч в зависимости от версии. Запас хода: от 320 до 450 км в зависимости от комплектации.
Собственно, версий у Model Y будет четыре: Standard Range, Long Range, Dual Motor AWD и Performance. В США цены стартуют с 39 тыс. долларов. За топовую версию Tesla просит 60 тыс. долларов.
Как и у Model 3, вся информация для водителя выводится на центральный 15-дюймовый экран. Эта же система отвечает за климат-контроль, муkьтимедиа и автопилот, который можно установить за дополнительные 7 тыс. долларов.
Всего компания Илона Маска планирует производить по 250 тыс. электромобилей ежегодно. При этом уже началось строительство завода Tesla в Китае, на котором. планируют выпускать Model 3 и Model Y. Строительство этого завода поможет Tesla избежать тарифов на ввоз автомобилей в Китай. А именно китайский рынок прогнозируется как один из наиболее перспективных для электрического автотранспорта в ближайшем будущем.
Большинство аналитиков прогнозируют, что продажи электромобилей в стране будут расти быстрыми темпами, поскольку власти рассчитывают к 2030 году довести показатель электромобилей в стране до 100%.
Пока что Model 3 является самой популярной и востребованной моделью Tesla.
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