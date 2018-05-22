Jeep создаст внедорожники будущего по детским эскизам

Сегодня, 04:58

Победителями конкурса дизайна стали школьники из Майами и Буффало


Первое место

Альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) подвел итоги шестого ежегодного конкурса дизайна Drive for Design, участникам которого предложили придумать, как будет выглядеть внедорожник Jeep Wrangler в 2030 году. Победителями стали школьники из Майами и Буффало.

Первое место присудили учащемуся Design and Architecture High School Эдуарду Крету. Он представил культовый внедорожник в виде футуристического Jeep Wrangler DJ. Особенностью концепт-кара стал дисплей, установленный вместо решетки радиатора, и люминесцентная окантовка кузова.

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Второе место получила работа Эмили Брайсон. Она представила эскиз прототипа Jeep Wrangler Victus, разработанного для эксплуатации в холодном климате. Концепт-кар выполнен с стилистике оригинального Wrangler, однако отличается защитными накладками на стеклах и новым багажным отсеком.

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Третьим стал Джинхо Со с купеобразным концепт-каром, который о внедорожнике текущего поколения напоминает лишь высоким дорожным просветом и смонтированным на крыше дополнительным багажным отсеком.

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В 2017 году победителем конкурса Drive for Design стал Дэвис Кунсельман, учащийся средней школы Mount de Sales Academy. Он нарисовал дизайн будущей модели Dodge под названием Fusion.

Ранее мы писали, как выглядит новый Jeep Wrangler 2018Jeep Wrangler 2018 сохраняет классический внешний вид, хотя его все же можно отличить по диодным фарам и измененным крыльям. Внедорожник остается рамным, но построен на полностью новой алюминиевой платформе, что снизило его вес на 90 кг.

Напомним, Jeep показал внедорожник нового поколения.

Также мы сообщали, что Jeep представил самый мощный в мире внедорожник.

Кроме того, мы писали о ТОП-10 необычных Jeep.
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