Как сделать Автогражданку максимально выгодной

Обязательный полис для всех автовладельцев может обеспечить не только защиту, но и приятные бонусы

Автогражданка — обязательный полис для всех автовладельцев в Украине. Как сделать так, чтобы обязательная Автогражданка обеспечила не только защиту, но и приятные бонусы? Разбираемся вместе со страховой компанией ARX.

"Антивирус" в подарок — защита от COVID-19

Позаботится об авто и одновременно о жизни и здоровье — правда удачная инвестиция? С 1-го июля ARX запустила акцию, при которой все розничные клиенты, которые купят или возобновят Автогражданку в компании, получат в подарок полис страхования жизни "Антивирус".

Это полис, покрывающий риск смерти по любой причине и риск госпитализации с пневмонией любого типа (в том числе вызванной Covid – 19). Срок действия подарочного полиса Антивирус будет составлять 3 месяца, а страховая сумма – 25 тыс. грн. Акция продлится 2 месяца, до 1.09.2020. Оформление полиса "Антивирус" происходит автоматически при покупке Автогражданки, без дополнительной мороки.

Поскольку ситуация с количеством инфицированных в Украине не улучшается, то такой подарок для клиентов компании будет очень актуальным.

Гибкая тарификация

Автогражданка в Украине — продукт довольно стандартный, с ограничениями в плане покрытия. Тем не менее даже по базовому ОСАГО можно успешно конкурировать, предлагая гибкую тарификацию, учитывающую максимальное количество параметров, влияющих на цену.

Начиная с прошлого года ARX, практически единственная в Украине, применяет сегментированный подход в расчете страхового платежа по ОСАГО. Этот подход учитывает возраст автомобиля, возраст владельца автомобиля и другие параметры, что позволяет клиентам получать индивидуальный подход и справедливую цену.

Дистанционная продажа

Учитывая непростую ситуацию с коронавирусом, Автогражданку можно приобрести онлайн — и онлайн же получить подарок. В настоящее время доля полисов, покупаемых на сайте компании, составляет около 70%. Если же говорить об оффлайн-продажах, то это также может быть дистанционная продажа, когда сотрудник компании или агент выпускает электронный полис. При этом клиент может находиться дома и подписать полис с помощью одноразового кода. В последние месяцы доля электронных полисов в ARX стремится к 80%.

Удобство покупки

Рассчитать стоимость страховки авто онлайн можно в несколько кликов на сайте компании. Оплатить онлайн и получить полис на e-mail всего лишь за 5-7 минут. При этом готовый полис вы также получаете онлайн, такую услугу предлагают далеко не все компании, многие до сих пор выбирают бумажный вариант.

Сам процесс покупки на сайте достаточно прост – информация подана в доступной форме, а при введении номера машины автоматически подтягивается основная информация, необходимая для оформления полиса онлайн. Кроме того, покупателю сразу предложат все опции ОСАГО, которых у компании несколько, с возможностью выбрать дополнительные покрытия (обычного полиса ОСАГО по ряду причин часто бывает недостаточно).

Помимо легковых авто, доступно страхование грузовых автомобилей ОСАГО и онлайн-страхование мотоцикла.

Дистанционное урегулирование и выплаты

Клиенты ARX никак не почувствовали влияния карантина. Процессы урегулирования и обслуживания продолжались в обычном режиме, благодаря инвестициям, которые компания сделала в свое время в развитие технологий дистанционного обслуживания клиентов и IТ решения.

Введение карантина не повлияло и на выполнение обязательств по договорам страхования: компания выплачивала и продолжает выплачивать в среднем по 1,5 млн грн в день в сегменте автострахования.

За второй квартал 2020 года сумма страховых выплат физическим лицам по Автогражданке составила более 20 млн гривен.

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