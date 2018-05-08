Китайцы собрали "Range Rover для бедных"

На китайский рынок новый внедорожник может выйти уже в 2018 году

Китайская автомобильная компания Zotye известна автомобилистам своей любовью к дизайну других марок. Так в линейке китайцев представлены старый Volkswagen Touareg в виде кроссовера T600, Porsche Macan в виде Zotye SR9, а кроссовер Meet 3 напоминает Mercedes-Benz GLA.

Теперь в этот перечень можно добавить еще один автомобиль — T900 по мотивам британского внедорожника Range Rover Sport.

Информации о габаритах и моторах T900 пока нет. Привод у всех моделей Zotye – только передний. Скорее всего, T900 также предложат лишь в версии 4х2 – полноприводные машины в Китае спросом не пользуются.

Цена китайской копии Range Rover, предположительно, будет существенно ниже, чем на оригинал. На домашний рынок новый внедорожник китайской марки может выйти уже в этом году.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, как выглядит новый трехдверный внедорожник Range Rover. Внедорожник выпустят лимитированной серией из 999 авто, причем в очень богатой комплектации на уровне вариант SV Autobiography.

Как сообщалось, в сети появилось видео, как Land Rover тянет 120-тонный поезд.