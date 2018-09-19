Когда появится закон о евробляхах: в Раде назвали сроки

Сегодня, 09:57

В ходе обсуждения законопроекта возникли сложности

Автор фото: Данил Павлов, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

На фоне очередного протеста "евробляхеров" в центре Киева, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Нина Южанина сообщила, что законопроекты о новых правилах ввоза в Украину автомобилей на еврономерах, вероятно, будут приняты уже в октябре, пишет "Обозреватель".

При этом, п о словам Южаниной, сейчас ее коллеги пытаются разбалансировать проект закона, внося туда "невероятные изменения".

"Законопроекты – компромиссная модель между всеми участниками и заинтересованными сторонами. Касательно поправок, они хотят сделать ситуацию менее контролируемой, чем даже в нынешнем законодательстве. Депутаты сами загоняют себя в тупик, предлагая невероятные изменения, которые точно не примут", – пояснила Южанина.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила в первом чтении растаможку автомобилей на еврономерах. Депутаты поддержали два законопроекта:

  • Законопроект №8487 предлагает установить базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для дизеля – 75 евро. А определение акцизного налога для каждого легкового автомобиля будет осуществляться путем применения коэффициентов к этим базовым ставкам. На коэффициенты будет влиять объем цилиндров двигателя и возраст авто.
  • Законопроект №8488 прописывает штрафы за нарушение срока пребывания авто на "евробляхах" в режиме транзита. 

При этом владельцы "евроблях", которые объявили бессрочный протест, уже озвучили новые требования к Раде:
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Источник:

"Сегодня"

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