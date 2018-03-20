Крупнейший в Украине тракторный завод вышел на прибыль

Технику уже продают в Украине и за границей, а производство будут модернизировать

Крупнейший в Украине производитель сельскохозяйственной техники Харьковский тракторный завод (ХТЗ), возобновивший деятельность после длительного простоя, завершил 2017 год с прибылью в 48,8 млн грн. Для сравнения, в 2016 году убыток составлял 667 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ХТЗ.

"После вынужденного простоя в 2016 году производство было восстановлено ... Уже в феврале 2017 с конвейера сошел первый трактор, а к концу года было выпущено 794 единиц техники", – отметили на заводе.

Напомним, в марте 2017 года Петр Порошенко заявил о готовности помочь ХТЗ в поиске новых рынков сбыта и реструктуризации бюджетной задолженности.

Теперь продукцию предприятия реализуют как в Украине, так и за рубежом: в Молдове, Казахстане, Армении, Болгарии, Польше, Новой Зеландии, Беларуси и др. При этом продолжают поиски новых рынков сбыта.

Также на ХТЗ намерены в 2018-2019 гг. обновить парк оборудования и модернизировать производственные помещения. На эти цели инвестор завода выделил более 300 млн грн. В 2018 году завод планирует выпустить более 800 тракторов.

"Предприятие уже сформировало портфель заказов, подразумевающий реализацию около 300 тракторов на внутреннем и более 500 тракторов на внешних рынках", — сообщил гендиректор ХТЗ Андрей Коваль.

Кроме того завод участвует в реализации госпрограммы, в рамках которой отечественному сельхозпредприятию с февраля 2018 года будет компенсироваться 25-40% стоимости тракторов производства ХТЗ. Ранее компенсация составляла 20%, по этой программе во втором полугодии 2017 года завод реализовал 87 тракторов на общую сумму 127,7 млн грн.