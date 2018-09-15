Легендарный Volkswagen "Жук" станет историей: когда авто снимут с производства

Сегодня, 02:29

Аналогичные модели выпускаться не будут из-за изменения стратегии автопроизводителя

Фото: M 93 / Wkipedia
Фото: M 93 / Wkipedia

Автопроизводитель Volkswagen of America объявил о том, что с 2019 года заканчивает производство легендарных автомобилей модели Beetle ("Жук").

В заявлении немецкого автоконцерна сказано, что производитель намерен сосредоточиться на семейных автомобилях.

"Утрата Beetle спустя три поколения и почти семи десятилетий, вызовет массу эмоций у многих преданных поклонников Beetle", - приводятся в сообщении компании слова президента и главного исполнительного директора Volkswagen of America Хинриха Вебкена.

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Он подчеркнул, что компания движется к тому, чтобы стать автопроизводителем "ориентированным на семью".

"Планов по замене Beetle нет", – сказал он. В то же время Вебкен добавил: "Никогда не говори никогда".

Volkswagen of America также объявила, что уход Beetle будет отмечен выпуском двух новых моделей Final Edition SE и Final Edition SEL, которые станут последними в этой серии. Они будут выпущены в июле 2019 года. Обе модели будут представлены с кузовами кабриолет и купе.

Volkswagen of America производит автомобили Beetle на заводе в Пуэбла, Мексика. Volkswagen Beetle производился немецким автоконцерном с 1983 по 2003 годы. С 1998 года компания начала производить Volkswagen New Beetle, а в 2011 представила новое поколение Beetle (A5). Следом вышла модель Beetle R.

Ранее сообщалось, что Volkswagen возродит культовый внедорожник из 1970-хКак заявил глава немецкого производителя Герберт Диесс, модель вполне могла бы вернуться на рынок в виде электрокара.

Как известно, ранее Volkswagen стал фигурантом "дизельгейта".
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Источник:

УНИАН

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