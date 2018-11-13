Лихачей на дорогах ловят с помощью TruCam: полиция раскрыла число нарушителей

Сегодня, 11:05

Система измерения скорости расчитана на предотвращение нарушений, объяснили патрульные

Автор фото: Анатолий Бойко, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

С момента запуска в Украине системы TruCam с 8 октября правоохранители зафиксировали более восьми тысяч превышений скоростного режима на дорогах. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает "Укринформ".

"Примерно месяц назад, 15 октября, патрульная полиция запустила измерение скорости с помощью лазерных измерителей ... На сегодняшний день, менее чем за месяц использования [TruCam], у нас более 8 тысяч зафиксированных случаев превышения разрешенной скорости движения, 8 тысяч составленных материалов о превышении разрешенной скорости движения. Еще раз подчеркну – мы делаем это прежде всего для того, чтобы превентивно влиять на это правонарушение, для того, чтобы снизить скорость на дорогах", – заявил Билошицкий.

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Билошицкий напомнил, что на официальном сайте Нацполиции опубликованы места размещения приборов измерения скорости. Он также напомнил, что месту размещения TruCam должен предшествовать предупредительный знак, а рядом должен присутствовать полицейский транспортное средство с включенными проблесковыми маячками.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, как радары для фиксации нарушений скоростного режима после четырехлетней паузы и ряда резонансных ДТП вернулись на дороги Украины. "Льготный режим" для водителей уже закончился, и теперь тех, кто будут превышать разрешенную скорость движения, полиция останавливает и штрафует.
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