Mercedes начал выпуск новых "Геликов"

Автомобиль стал легче на 170 килограммов, но его масса все равно достигает 2,4 тонны

Компания Mercedes-Benz приступила к производству внедорожника G-Class нового поколения. Автомобили по-прежнему собирают в австрийском Граце на предприятии Magna Steyr, где все еще делают и предыдущую модель серии W 461.

Премьера нового "Гелика" состоялась в январе текущего года. Внедорожник остался рамным, однако получил алюминиевые элементы кузова и независимую подвеску спереди. Автомобиль стал легче на 170 килограммов, но его масса все равно достигает 2,4 тонны.

На данный момент внедорожник предлагается в модификации G 500, которая оснащается 422-сильным восьмицилиндровым твин-турбо мотором объемом четыре литра и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

"Гелики" предыдущего поколения, которые продолжают выпускать, уже не могут использоваться в гражданских целях. Автомобили предназначены для военных и работы в условиях, где нужно выезжать на дороги общего пользования. Для личного пользования их можно купить только в тех странах, где не вступили в силу нормы "Евро-5" (например, Ближний Восток). По-прежнему собирают пятидверный вариант, трехосную машину и шасси с кабиной.

Также доступен "заряженный" вариант Mercedes-AMG G 63 с 585-сильным двигателем. С ним внедорожник может набирать первую "сотню" за 4,5 секунды – на 0,9 секунды быстрее предшественника. Такой "Гелик" может ускоряться до 240 километров в час (при заказе пакета AMG Driver‘s package).

В России квота "Геликов" на ближайший год уже раскуплена.

Напомним, шестиколесный Гелендваген от украинских мастеров испытали на бездорожье. Итог заездов был таким – машина успешно прошла тесты на суровых офф-роудах Полесья. Как отмечают разработчики, у внедорожника "ничего не отвалилось".

Напомним, умельцы создали ледяной Гелендваген: автомобиль может ездить.

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