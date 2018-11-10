На дорогах Украины появился "автобус-призрак"

Сегодня, 08:07

За две недели необычный автомобиль объедет пять крупнейших городов Украины


Большие черные руки держат руль автобуса, а на его крыше – чудовище в разноцветном плаще. Создается впечатление, что транспортным средством никто не управляет. На самом деле, водитель, конечно, есть – он в специальном черном костюме, который сливается с цветом сидения. 

В целом все оформление автобуса символично: бампер, колеса, детали автомобиля – это напоминание о том, какие последствия несет небрежное вождение.

"Автобус-призрак" – это креатив полицейских, которые хотят привлечь внимание водителей к проблемам аварийности на дорогах.  За текущий год уже погибло 2600 участников дорожного движения, из них – 144 ребенка. Травмированы больше 80 тысяч украинцев.

Проект профинансировала консультативная миссия Европейского Союза. Сколько стоило оборудования и сам автобус – не признаются, но говорят:

"Эта кампания направлена на то, чтобы повысить осведомленность водителей об проблеме. Донести до них, что они должны быть ответственными, настоящими водителями".

В сопровождении патрульных "автобус-призрак" выезжает на украинские дороги. За две недели планируют объехать пять крупнейших городов Украины. Полицейские, которые едут рядом, по пути будут еще и штрафовать нарушителей. Но при этом собираются замечать и дисциплинированных водителей. Их ждет награда. Однако как определять самых ответственных и чем их поощрят – пока неизвестно.

Первые водители увиденным поражены:

"Издалека он смешной. Сначала отвлекает от дороги, а потом уже, как разглядишь, тогда задумываешься – над дорогой, над поведением", – говорит водитель.

Ранее мы  писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.  Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
ДТП, дороги, полиция, аварийность, автобус-призрак

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Источник:

"Сегодня"

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