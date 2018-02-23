На дорогах заметили самую необычную модель Renault

Сегодня, 04:58

Машина привлекла внимание всех


Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Зачастую экстравагантные концепт-кары можно встретить только на автосалонах или, в крайних случаях, в шоу-румах. Но бывают и исключения – порою такие авто можно заприметить на улицах. 

Так, недавно жителям и гостям Барселоны посчастливилось ознакомиться с необычной моделью Renault.

По словам автора фото, футуристическое транспортное средство передвигали с помощью пульта дистанционного управления по улице прямо на глазах у людей. Машина привлекла внимание всех.

Очевидно, что перед нами беспилотный "Рено", оснащенный, скорее всего, электрической трансмиссией. Вероятно, машину презентуют в ближайшее время: не исключено, что на Женевском автосалоне-2018, который состоится в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что Renault показал летающие машины-пузыриТранспортное средство представляет собой стеклянную сферу без колес: устройство может перемещаться в любом направлении, а передвигается оно, используя магнитную левитацию.

Также мы писали, что Renault показал автомобиль-дом будущегоВ соответствии с новейшими тенденциями, Symbioz – полностью электрический, автономный электромобиль 2030 года. На стоянке он подключается к электросистеме дома и может не только заряжаться от сети, но и отдавать электрику в часы "пик" или же при ее отключении.
рено, renault, беспилотный

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Источник:

АвтоЦентр.ua

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