Нацбанк пересаживает сотрудников на электромобили

В Украине в последнее время наблюдается настоящий "бум" электромобилей. Не остался в стороне и Национальный банк (НБУ).

Так, 13 августа регулятор провел тендер на закупку трех электрокаров Hyundai Ioniq Electric суммарной стоимостью в 2,84 млн грн с экономией в 0,05%. Еще планируется потратить 131 тыс. грн на зарядные устройства к ним, которые установят возле главного здания НБУ.

НБУ решил закупить электромобили в рамках концепции постепенной замены автопарка и для уменьшения вредных выбросов в атмосферу, сообщает FinClub.

"Электромобили предназначены для перевозок сотрудников банка в пределах Киева для служебных нужд, закрепление автотранспорта за отдельным подразделением или работником не предусмотрено", – рассказали в Нацбанке.

Напомним, в течение 2018 года в Украине можно растаможить электромобиль без уплаты налогов. Правительство освободило "зеленые"машины от НДС (16,8%) и акцизного сбора (109 евро). Однако украинцы покупают в основном подержанные электромобили из США. Дилеры скупают машины на аукционах, часто это электрокары с поломками, которые ремонтируют уже в Украине, а потом выставляют на продажу. Рост спроса на б/у электромобили и привел к поднятию цен на аукционах. Поэтому отмена налогов повлияла на цены несущественно, поясняют автодилеры.