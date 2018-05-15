Невероятное видео: два суперкара Audi R8 припарковали в здании за миллиард долларов

Для строительства торгового центра было использовано около 60 тысяч тонн камней и мрамора, доставленных из Палестины и Тосканы

Два суперкара Audi R8 сфотографировали в самом дорогом торговом центре мира – Al Hazm в катарской Дохе, на строительство которого было потрачено более 825 миллионов долларов. Снимки машин размещены в "Фейсбуке" фотографа Auditography, а видеоролик – на его YouTube-канале.

Для строительства торгового центра было использовано около 60 тысяч тонн камней и мрамора, доставленных из Палестины и Тосканы. Задачей было построить здание в стиле европейских торговых рядов XVIII века с массивными колоннами, арками и куполами. Сейчас Al Hazm называют "торговым центром для миллионеров".

В съемке участвовали Audi R8 в модификациях с полным и задним приводом. Оба автомобиля оснащаются десятицилиндровыми двигателями объемом 5,2 литра, однако в первом случае агрегат выдает 610 сил, а во втором – 540 сил.

Полноприводный вариант набирает "сотню" за 3,2 секунды, а заднеприводный – 3,7 секунды. Моноприводный суперкар выпущен ограниченным тиражом в 999 машин.

Напомним, Ford испытал на выносливость новый пикап Ranger. На полигонах и вибростендах в штате Мичиган Ford проверяет работу подвески при движении по ухабистым дорогам, надежность крепления узлов и кузова автомобиля. На дамбе "Дэвиса" с шестипроцентным уклоном дороги оцениваются буксировочные возможности пикапа, в пустынных районах Австралии — аутбэках — внедорожные характеристики модели.

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