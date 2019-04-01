Норвегия переходит на электрокары: "заряженные" авто впервые стали популярнее классических
Уже через несколько лет скандинавская страна рассчитывает запретить продажи традиционных автомобилей
В Норвегии продажи электромобилей впервые превысили продажи обычных автомобилей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление генсека Норвежской ассоциации электрического транспорта Кристины Бу.
По ее словам, 58,4% новых автомобилей, которые были проданы в стране в марте-2019, имели питание от батареи. Бу назвала эту цифру "исторически высокой".
Доля электрических автомобилей на рынке Норвегии в первые три месяца 2019 года составила 48,4% и, как ожидается, будет колебаться на уровне около 50% в течение всего года.
"Норвегия показывает всему миру, что электромобиль может заменить автомобили, работающие на бензине и дизельном топливе, и быть важным вкладом в борьбу за снижение выбросов СО2", – сказала Бу.
Как известно, в Норвегии введены большие стимулы для увеличения продаж электрокаров. В частности, страна отказалась от больших импортных пошлин, регистрации и налогов для покупателей электромобилей. Их владельцы также не платят дорожные сборы и используют автобусные полосы в перегруженных центрах городов.
Льготы будут действовать до 2021 года. При этом к 2025 году все новые автомобили, продаваемые в стране, должны стать электрическими.
Аналогичные цели поставили перед собой также Великобритания и Франция, но там ориентируются на 2040 год.
Украина также входит в число стран, в которых популярность электрокаров стремительно растет. Кроме частного, в стране развивается и корпоративный сегмент использования электромобилей:
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