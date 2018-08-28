Новая российская разработка: автомобиль-вертолет

Сегодня, 07:26

На кузове летающей машины смонтированы четыре винта, которых должно хватить для подъема и полета

Фото: auto.mail.ru
Фото: auto.mail.ru

На выставке "Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование 2018" в России компания Innoval показала проект летающего автомобиля.

Пока представители компании подготовили картонный макет автомобиля. Отмечается, что на кузове летающей машины смонтированы четыре винта, которых должно хватить для подъема и полета. Все винты при движении по автомобильным дорогам будут фиксироваться задвижками.

Создатель аппарата считает, что для управления "автовертолетом" не требуется дополнительное обучение, а при наличии системы автопилота появится возможность летать без участия человека.

Пока разработка находится на стадии проекта. Но общая идея — создать транспорт, совмещающий качества автомобиля и вертолета одновременно. По заявлению создателей "автовертолета", для реализации проекта требуется миллиард рублей (413 млн грн. – Ред.).

Напомним, в Женеве показали первый серийный летающий автомобильНа разгон до "сотни" машине требуется менее девяти секунд, максимальная скорость — 160 километров в час.

Ранее сообщалось, что первый в мире летающий автомобиль уже можно купить.

Также мы писали, что сооснователь Google представил "летающий автомобиль".
технологии, Россия, автомобили, летающий автомобиль

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Источник:

auto.mail.ru

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