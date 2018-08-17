Новые правила парковки в Украине: когда заработают и как накажут водителей

Сейчас нарушений на столичных улицах очень много – буквально на каждом втором перекрестке

За неправильную парковку теперь будут наказывать специальные инспекторы. Они смогут выписать штраф или даже отправить автомобиль на штрафплощадку. Когда заработают новые правила – узнавали журналисты "Сегодня".

Сейчас в Киеве нередки ситуации, когда водители по полчаса, а то и дольше не могут выехать из дворов, потому что дорогу перекрывают припаркованные машины. За такую парковку автомобили и по нынешним правилам должны забирать на штрафплощадку, но имеет право это делать только полиция. А вот уже через месяц, с сентября, такое же право получат инспекторы по парковке.

"На месте инспектор сможет выписать постановление и привлечение гражданина к административной ответственности за невыполнение условий парковки", – отметил заместитель директора по развитию КП "Киевпастранс" Андрей Коваленко.

Таких нарушений на столичных улицах очень много – буквально на каждом втором перекрестке. Например, автомобили паркуют слишком близко к пешеходным переходам, на подъездах к зданиям и там, где стоят запрещающие стоянку знаки. Кое-где машины стоят прямо на пешеходном переходе.

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Сами водители жалуются – оставить машины просто негде. Полицейские говорят, что это не повод нарушать, но проблему признают и призывают решить вопрос парковочных мест. Кроме того, в полиции довольны появлением парковочных инспекторов.

"Полиция не будет отвлекаться, будем заниматься более важными вызовами", – говорит лейтенант патрульной полиции г. Киева Максим Ошовский.

Кроме составления наложения штрафов и вызова эвакуатора, инспекторы с сентября-2018 будут следить, как водители платят за стоянку. Талон должен находиться на лобовом стекле автомобиля. Если его нет – будет наложен штраф от 100 до 200 гривен.

За стоянку в неположенном месте наказание составит от 200 до более чем 500 гривен. Если заплатить штраф в первую неделю после нарушения, сумма уменьшится на 50%. А вот если задержать оплату на месяц – штраф, наоборот, вырастет вдвое. При этом мэр столицы Виталий Кличко предупредил, что в Киеве за парковку автомобилей в неположенном месте, будут накладывать штраф в более чем тысячу гривен.

Напомним, в центре Киева тротуары превращают в официальные парковки. Чтобы водители не оставляли машины в крайних правых рядах на проезжей части, начали обустраивать специальные "карманы" — углубления в тротуарах. Первые двадцать "карманов" уже появились на ул. Богдана Хмельницкого, а если эксперимент удастся, то их начнут делать и на других улицах.