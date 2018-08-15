Новый Suzuki Jimny превратили в миниатюрный Гелендваген

Сегодня, 03:44

Тюнинг Suzuki Jimny 2019 включает новую решетку радиатора и бампер в стиле Mercedes G-Class AMG


Фото: Suzuki Jimny 2019

Фото: Suzuki Jimny 2019

Ателье Liberty Walk известно тем, что выполняет самый безумный тюнинг суперкаров. На этот раз японцы превзошли себя, но, как ни странно, доработали не Ferrari или Lamborghini, а скромный Suzuki Jimny 2019.

Новый Suzuki Jimny превратили в маленький Гелик. Собственно, за основу взяли тюнинг Mercedes-Benz G-Class от того же Liberty Walk.

Тюнинг Suzuki Jimny 2019 включает новую решетку радиатора и бампер в стиле Mercedes G-Class AMG. У него новый капот с отделкой "под карбон", а колесные арки расширены, чтобы поместить диски большего диаметра. Кроме того, на крыше появились дополнительные фары и спойлер.

На фото Suzuki Jimny можно даже заметить боковой выхлоп. Правда, двигатель внедорожника остался прежним. Это 1,5-литровая бензиновая четверка мощностью 102 л. с. Так что едет внедорожник не так эффектно, как выглядит.

Напомним, шестиколесный Гелендваген от украинских мастеров испытали на бездорожье.

Также смотрите, как выглядит золотой Гелендваген.

Ранее мы писали, что самому внедорожному Гелендвагену не помог выбраться из снежного плена даже трактор.
тюнинг, внедорожник, Mercedes-Benz, Lamborghini, Suzuki

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