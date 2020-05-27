Перейти дорогу на красный: почему в ДТП с пешеходами чаще наказывают водителей

Только 0,5% всех ДТП в Украине в прошлом году произошли по вине пешеходов, согласно официальной статистике

Недавно Верховный суд Украины признал виновным водителя, который насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет. Обсуждение этого решения не утихает, ведь даже один из судов низшей инстанции признал водителя невиновным. В целом статистика по дорожным происшествиям в Украине с участием пешеходов – не в пользу водителей. Хотя есть и решения с признанием вины пешехода – тот же Верховный суд в прошлом году присудил пешеходу компенсировать ремонт авто водителя – участника ДТП. Согласно данным патрульной полиции, за 2019 год в Украине произошло 160 675 ДТП, из них по вине пешеходов – 776 происшествий. Мы расспросили юристов, в каких случаях водителей признают виновными в ДТП с участием пешеходов.

Что произошло

Упомянутое ДТП, решение по которому недавно принял Верховный суд, произошло еще в 2017 году. Во время судебных разбирательств Святошинский суд признал водителя невиновным, а год спустя в Апелляционном суде решение изменили и постановили, что водитель виновен. Такое же решение поддержали в Верховном суде. Согласно окончательному решению, у водителя была техническая возможность избежать наезда на пешехода, используя экстренное торможение. В суде отметили, что пешеход грубо нарушил правила дорожного движения и спровоцировал аварию, но, в то же время, водитель не выполнил требование, которое есть в пункте 12.3. ПДД. Там сказано, что в случае возникновения опасности для движения или препятствия, которое водитель объективно способен обнаружить, он должен немедленно принять меры по снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасного для других участников движения объезда препятствия.

Именно поэтому водителю в итоге присудили три года лишения свободы условно, а также запрет на вождение на год.

Почему водителя признали виновным

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Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, поясняет, что похожие решения выносились в уголовных делах судами первых инстанций, однако не все они обжаловались сторонами процесса. В данном случае решение Верховного суда получило огласку из-за дебатов юристов. Игорь Ясько добавил, что в делах о ДТП основным доказательством виновности (невиновности) водителя или другого участника дорожного движения является заключение автотехнической экспертизы.

"Нарушения ПДД могут быть у нескольких участников аварии, однако необходимо установить — чье именно из них находится в причинной связи с последствиями ДТП. В данной ситуации аварийно-опасную ситуацию первоначально создал пешеход, который пересекал дорогу на красный свет, грубо нарушая требования ПДД, однако к последствиям привели действия водителя, который не своевременно принял меры по остановке управляемого авто в момент возникновения опасности для его движения", — поясняет Ясько.

Яна Квасница, адвокат АО "Мисечко и Партнеры", отмечает, что каждый случай рассмотрения причин аварии индивидуален. В данном ДТП сомнений в противоправности действий пешехода в переходе дороги на красный свет нет. Но ключевым стало то, что водитель имел возможность затормозить, но не сделал этого.

"Ключевым для вынесения обвинительного приговора в отношении водителя стало именно то, что он был объективно способен заблаговременно обнаружить опасности для движения, не отреагировал на изменение дорожной обстановки и своевременно не принял мер к снижению скорости управляемого им автомобиля до его остановки", — говорит Квасница.

Адвокат добавляет, что согласно ПДД, опасность для движения — это изменение дорожной обстановки (в том числе появление подвижного объекта, который приближается к полосе движения транспортного средства или пересекает ее) или технического состояния транспортного средства, которое угрожает безопасности дорожного движения и заставляет водителя немедленно уменьшить скорость или остановиться. Поэтому внезапно появившийся на дороге пешеход — это опасность для движения, из-за которой водителю нужно было затормозить.

Лидия Карплюк, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры", рассказывает, что речь идет о том, что противоправность действий потерпевшего пешехода не всегда исключает вину водителя.

"Водитель обязан быть внимательным, следить за дорожной обстановкой, соответственно реагировать на ее изменение, следить за правильностью размещения и крепления груза, техническим состоянием транспортного средства и не отвлекаться от управления этим средством в дороге. Бывают различные ситуации, в которых вина может быть возложена полностью только на пешехода, если при нарушении им ПДД водитель не мог объективно выявить препятствие и/или немедленно принять меры для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасного для других участников движения объезда препятствия. Такие дела преимущественно даже не доходят до суда, а закрываются на стадии досудебного расследования", — говорит Карплюк.

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Чаще всего в ДТП с пешеходами виновными признают водителей

Установить, кто действительно виновен в ДТП, сложно. Ведь на дороге и водитель, и пешеход могут столкнуться со множеством опасных факторов, которые и повлекут за собой аварию. Тем не менее, юристы отмечают, что чаще всего даже в тех случаях, когда ПДД нарушает пешеход, виновным признают водителя.

Адвокат Вадим Володарский отмечает, что пункт 12.3 ПДД обязывает водителя снижать скорость вплоть до полной остановки при появлении опасности для движения. Двигающийся перпендикулярно направлению движения пешеход — это именно опасность, а не препятствие, согласно п.1.10 ПДД (препятствие можно объезжать). Вроде бы, этот пункт направлен на безопасность. Но его используют для привлечения водителя к ответственности в подобных случаях.

"Как это делается? Перед экспертом-автотехником ставится вопрос: а мог ли водитель избежать наезда? То есть сама по себе ситуация переворачивается с ног на голову. Нарушил ПДД пешеход (например, выбежал на дорогу в неположенном месте). Создал аварийную ситуацию пешеход. Но вопрос ставится так, что ответственность за избежание последствий — именно на водителе. И если эксперт придет к выводу, что водитель мог избежать наезда, водителя признают виновным в ДТП", — говорит Володарский.

Адвокат добавил, что такой подход противоречит принципу правовой определенности, который неоднократно применялся и Европейским судом по правам человека, и Конституционным судом Украины, и признанный важной частью верховенства права. Состоит он в том, что человек должен иметь возможность, определяя свое поведение, отличать правомерное поведение от противоправного.

"Водитель может ехать с соблюдением всех норм ПДД (трезвый, не превышать скорость и т.п.), нарушение совершает другой участник движения — пешеход. Но привлекают к ответственности водителя за "неизбежание" последствий этого нарушения другим лицом. К этому добавляется то, что по таким делам существует колоссальный обвинительный уклон в отношении водителей. Такие дела являются одними из самых сложных для защиты именно по этой причине. К этому добавляется то, что у нас в Гражданском кодексе до сих пор существует архаичная норма об "источнике повышенной опасности" (ст.1187). В результате, даже если водителя признают невиновным в ДТП, он "возмещает ущерб" виновному пешеходу", — говорит Володарский.

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Кандидат юридических наук Сергей Войченко напоминает, что еще в конце декабря 2019 юридическое сообщество так же активно обсуждало еще одно решение Верховного суда, где к ответственности был привлечен пешеход, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие. Тогда с него были взысканы средства на ремонт автомобиля, который был поврежден в результате этого ДТП, в размере 100 000 гривен. В этом случае пешеход внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте вблизи перекрестка, когда на светофоре был зеленый свет для водителей. Суд установил, что водитель двигался с разрешенной скоростью и не имел технической возможности избежать наезда.

"В Украине нет прецедентного права, поэтому и случаи, когда суды принимают то одни, то другие решения, являются сугубо индивидуальными и зависят от фактических обстоятельств дела и механизма самого ДТП. Разумеется, если пешеход переходит дорогу с грубыми нарушениями правил дорожного движения, даже на красный свет, а водитель это видит и имеет возможность избежать наезда на пешехода, но при этом давит на педаль газа, чтобы умышленно на него наехать, то вина водителя будет очевидной, несмотря на то, что пешеход нарушил правила дорожного движения", — говорит Войченко.

Он добавил, что в его практике была ситуация, когда пожилая женщина переходила дорогу в неустановленном месте, и его клиент совершил на нее наезд, из-за чего пешеход получила телесные повреждения. Однако в этой ситуации проведенным экспертным исследованием было установлено, что водитель не имел технической возможности избежать наезда, а потому уголовное производство было закрыто.

"Хотел бы сказать, что запись видеорегистратора в автомобиле может стать достаточно серьезной помощью в защите водителя, в том числе от пешеходов-мошенников, которые умышленно создают аварийные ситуации и требуют деньги", — подчеркнул Войченко.

Напомним, что Сервисные центры МВД уже восстановили свою работу и проводят экзамены по навыкам вождения:

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