Поляки в Перемышле массово зарабатывают на ввозе "евроблях" в Украину – СМИ

Сегодня, 11:35

По данным журналистского расследования, на 17 поляков зарегистрировано более 12 тысяч автомобилей

Поляки в Перемышле массово зарабатывают на ввозе "евроблях" в Украину &ndash; СМИ

Фактическими владельцами 12,5 тысяч автомобилей в Украине оказались 17 жителей польского Перемышля и окрестностей. Об этом сообщили польские СМИ, в частности издание TVN Turbo.

Как известно, Перемышль находится в 12 километрах от границы Украины. Польские журналисты отмечают, что поляки регистрируют на себя десятки и сотни автомобилей, совладельцами которых позже становятся украинцы.

Как отмечается в расследовании, за такие услуги предприниматели получают от украинцев за автомобили на польских номерах от 100 до 500 злотых (от 800 до 4000 гривен).

Представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле Веслав Юркевич заявил, что польские правила позволяют массовую регистрацию автомобилей одним лицом, а украинцы, используя автомобили на иностранном регистрации, избегают уплаты высоких пошлин за ввоз авто.

Напомним, по официальным данным, в Украине незаконно находится более 246 тысяч автомобилей с иностранной регистрациейЗа весь 2017 год было составлено больше 22 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил ввоза авто. Штрафов выписали более чем на 150 млн гривен.

Украинские власти пытаются решить проблему уклонения от налогов при ввозе авто. Как ранее заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, законопроект по решению проблемы с автомобилями на европейской регистрации уже разработан. По ее словам, одной из причин нежелания растаможивать автомобили в Украине является завышенная ввозная пошлина и НДС.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что необходимо немедленного урегулировать и найти компромиссное решение вопроса ввоза в Украину автомобилей с иностранной регистрацией.
поляки, иностранные номера, еврономера, евробляхи

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