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Рада ужесточила штрафы для пешеходов-нарушителей: сколько придется платить

3 июня, 13:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

Таким образом нардепы хотят заставить пешеходов соблюдать порядок на дорогах

Верховная Рада приняла за основу законопроект о наказании пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".

"Для того, чтобы пешеходы соблюдали порядок на дорогах, мы усиливаем для них ответственность, приняв законопроект № 2697 за основу", – говорится в сообщении.

Наказывать за нарушение ПДД будут следующим образом:

  • за неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, невыполнение других правил дорожного движения – штрафы увеличивают от 51 гривны до 255;
  • если такие действия совершены в состоянии алкогольного опьянения – штраф увеличивают от 136 до 510 гривен;
  • если действия пешеходов повлекли создание аварийной обстановки – от 170 до 680 гривен.

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"Мы буем исправлять печальную статистику, согласно которой в ДТП ежегодно погибает больше людей, чем на фронте", - отметили в "Слуге народа".

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Ранее сообщалось, что пешеходы, оказавшиеся виновниками ДТП, теперь обязаны отвечать материально за свои действия.

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О том, каким может быть ДТП из-за неосторожных пешеходов, смотрите в сюжете:

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штрафы Верховная Рада ПДД пешеходы

Источник: Сегодня

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