Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине

Сегодня, 06:56

В компании пока не готовы разглашать сроки и другие детали проекта

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Группа Renault подтверждает, что изучает различные проекты с потенциальными местными промышленными партнерами, которые касаются локализации сборки в Украине некоторых моделей брендов группы. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе "Рено Украина" на запрос с просьбой прокомментировать слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о возможности размещения производства автомобилей группы Renault в Украине.

В компании пока не готовы разглашать сроки и другие детали проекта. "Мы начинаем обсуждения, поэтому еще очень рано говорить", – отметили в "Рено Украина".

Напомним, в среду 18 июля, Владимир Гройсман обсудил с руководством Renault возможность размещения производства автомобилей в Украине. Премьер уверен, что Украина может стать региональным хабом автопроизводства. "У нас уже есть прекрасные примеры работы предприятий, производящих как узлы и детали, так и готовую продукцию на украинский и европейский рынки. Эти производства посещал лично", – отметил он.

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В разные годы проходили переговоры с десятками иностранных автопроизводителей на предмет организации производства автомобилей в Украине. В Украине хотели открыть свои заводы Mercedes-Benz, Hyundai, KIA, Ford, Opel, Fiat, Chrysler, Citroen, Samand, ГАЗ, IVECO, MAN и большинство китайских автопроизводителей.

Как отмечают в ассоциации Укравтопром, но все они ушли в другие страны, где есть инвестиционный климат, защита инвестиций, а также четкая и прогнозируемая позиция государства по автомобильной отрасли. Свежий пример – решение корпорации Geely заключить соглашение с Беларусью о строительстве автомобильного завода.

Напомним, Renault инвестирует более 1 млрд евро в производство электромобилей.
завод, автомобили, Гройсман, renault

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