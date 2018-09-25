Резина Hankook Ventus Prime 2 – для истинных ценителей комфорта

Современный ассортимент шинной продукции – это несколько сотен модификаций летних и зимних покрышек, отличающихся техническими показателями.

Среди такого разнообразия сложно сразу отдать предпочтение какой-либо модификации. Однако существует несколько концернов, продукция которых заслуживает повышенного внимания. К таковым можно отнести торговую марку Hankook. Товарная линейка этого бренда – это несколько десятков модельных рядов первоклассной автомобильной резины. На сегодня среди их продукции можно выделить шины под маркировкой Hankook Ventus Prime 2.

Такие покрышки обладают хорошими техническими характеристиками, отличаются высокой износостойкостью, показали прекрасные результаты в многочисленных тест-драйвах.

Особенности и преимущества данной модификации

Компания "Ханкук" – это южнокорейский концерн, специализирующийся на производстве шинной продукции. Вот уже более восьмидесяти лет сотрудники трудятся над разработкой новых технологий производства автомобильных покрышек.

Шины, выпущенные под логотипом этого бренда, прекрасно себя зарекомендовали на мировом рынке и стали пользоваться устойчивой популярностью.

Hankook Ventus Prime 2 – одна из товарных линеек, состоящая из нескольких десятков модификаций различных типоразмеров. Эти летние шины предназначены для автомобилей отечественного и импортного производства премиум-класса, а также таких габаритных авто, как кроссоверы, минивэны и внедорожники.

В основу их производства легли бионические технологии, благодаря которым готовое изделие отличается высоким качеством и гарантирует комфортную езду и безопасность на дороге водителю и пассажирам.

Шины Ventus Prime 2 сочетают в себе особый состав резиновой смеси, тройной радиальный профиль и мультирадиусный протектор. Это позволило добиться улучшения таких показателей:

скорость торможения;

качество сцепления с дорожным покрытием;

акустический комфорт;

устойчивость на крутых поворотах.

Благодаря таким покрышкам снижается расход топлива без ущерба качеству езды.

Hankook Ventus Prime 2, как и предыдущая модификация, произвели фурор при появлении на мировом рынке и надолго завоевали славу и признание миллионов водителей.

Ценовая политика: стоят ли они своих денег

Производитель позиционирует этот модельный ряд как резину премиум-класса со сбалансированными ходовыми характеристиками. Покрышки Ventus Prime 2 предназначены для эксплуатации на мокром и сухом дорожном покрытии, обеспечивают максимальный контроль транспортного средства.

Стоимость этих шин сполна оправдана высокими эксплуатационными характеристиками. При соблюдении правил использования срок службы приятно порадует длительностью.

В заключение можно подчеркнуть, что автошины Hankook Ventus Prime 2 – это экономически выгодное вложение в ваш автомобиль, потому что такие покрышки не только добавят эстетичности транспортному средству, но и раскроют его потенциал.