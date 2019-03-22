Skoda передумала строить новый завод в Украине
В "Еврокаре" объяснили решение чешской компании
Skoda Auto отказалась от намерений создания нового мультибрендового завода в Украине. Теперь компания рассматривает для этой цели другие площадки в Восточной и Юго-Восточной Европе. Об этом сообщили в компании "Еврокар", комментируя информацию СМИ о якобы намерении чешской компании перенести сборку автомобилей из Украины в Сербию.
Отмечается, что решение не связано с намерением перемещения производства из Украины, т.е. завод "Еврокар" продолжит сборку автомобилей Skoda.
"Skoda, определяя потенциальное место для нового мультибрендового завода, сократила выбор до четырех стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Украины среди них нет", – сообщили в компании.
В "Еврокаре" пояснили, что вопрос расширения производственных мощностей в Volkswagen Group и в Skoda Auto в частности назрел еще несколько лет назад – на сегодня заводы Skoda работают со 120%-й загрузкой мощностей, применяя многосменный рабочий режим.
"Еще в 2017 году Украину посетил председатель Skoda Auto, по результатам встречи которого с главой украинского правительства был сформирован ряд пожеланий к украинской власти в контексте рассмотрения Украины в качестве внешней производственной площадки для Skoda с учетом удобной логистики, соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, наличия подготовленных трудовых ресурсов и более низкой стоимости рабочей силы (почти вдвое) по сравнению с европейскими странами", – напомнили в компании.
Однако, добавляют в "Еврокаре", за это время Украиной так и не были предложены условия, которые привлекли бы потенциального инвестора, в частности, не работают таможенные и налоговые стимулы для деятельности индустриальных парков.
Напомним, сейчас легковые автомобили в Украине производит только завод "Еврокар". К слову, ранее "Сегодня" побывали на этом заводе и посмотрели, как там собирают автомобили:
Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян уже отмечал, что в Украине можно производить электромобили, и такое предложение заинтересует иностранных инвесторов. А министр экономического развития Степан Кубив подсчитал, что производство электромобиля в Украине в четыре раза выгоднее, по сравнению с Германией.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Skoda передумала строить новый завод в Украине". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ford готовит массовые сокращения на заводах в Европе
Часть сотрудников получат компенсацию, часть – досрочно выйдут на пенсию
Фантом украинского автопрома: эксперты рассказали, как спасти отрасль
Полноценным автопроизводителем Украина вряд ли станет, но улучшить ситуацию можно, считают специалисты