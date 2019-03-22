Skoda передумала строить новый завод в Украине

В "Еврокаре" объяснили решение чешской компании

Фото: skoda-auto.ua.

Skoda передумала строить новый завод в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/178/358/5c6178358254c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/178/358/5c6178358254c.jpg 2019-03-22T12:17:18+02:00 Авто В "Еврокаре" объяснили решение чешской компании

Skoda Auto отказалась от намерений создания нового мультибрендового завода в Украине. Теперь компания рассматривает для этой цели другие площадки в Восточной и Юго-Восточной Европе. Об этом сообщили в компании "Еврокар", комментируя информацию СМИ о якобы намерении чешской компании перенести сборку автомобилей из Украины в Сербию.

Отмечается, что решение не связано с намерением перемещения производства из Украины, т.е. завод "Еврокар" продолжит сборку автомобилей Skoda.

"Skoda, определяя потенциальное место для нового мультибрендового завода, сократила выбор до четырех стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Украины среди них нет", – сообщили в компании.

В "Еврокаре" пояснили, что вопрос расширения производственных мощностей в Volkswagen Group и в Skoda Auto в частности назрел еще несколько лет назад – на сегодня заводы Skoda работают со 120%-й загрузкой мощностей, применяя многосменный рабочий режим.

"Еще в 2017 году Украину посетил председатель Skoda Auto, по результатам встречи которого с главой украинского правительства был сформирован ряд пожеланий к украинской власти в контексте рассмотрения Украины в качестве внешней производственной площадки для Skoda с учетом удобной логистики, соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, наличия подготовленных трудовых ресурсов и более низкой стоимости рабочей силы (почти вдвое) по сравнению с европейскими странами", – напомнили в компании.

Однако, добавляют в "Еврокаре", за это время Украиной так и не были предложены условия, которые привлекли бы потенциального инвестора, в частности, не работают таможенные и налоговые стимулы для деятельности индустриальных парков.

Напомним, сейчас легковые автомобили в Украине производит только завод "Еврокар". К слову, ранее "Сегодня" побывали на этом заводе и посмотрели, как там собирают автомобили:

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян уже отмечал, что в Украине можно производить электромобили, и такое предложение заинтересует иностранных инвесторов. А министр экономического развития Степан Кубив подсчитал, что производство электромобиля в Украине в четыре раза выгоднее, по сравнению с Германией.

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