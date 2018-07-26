Суперкар Pagani стал самым дорогим авто в мире

Всего выпустят только три таких кабриолета

Суперкар Pagani Zonda – настоящий долгожитель. Выпускают его с 1999 года и модель до сих пор пользуется спросом. Теперь же итальянцы шокировали родстером Pagani Zonda HP Barchetta, цена котрого 15 миллионов евро, то есть это самый дорогой новый авто. Всего выпустят только три таких кабриолета.

Родстер оснащен 6,0-литровым V12 твин-турбо мощностью 800 л. с., позаимствованным у Pagani Huayra BC. Вместе с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП, предусмотрен и механический самоблокирующийся дифференциал.

Кроме того, у Huayra BC позаимствовали ряд элементов подвески и карбоново-керамические тормоза диаметром 380 мм. Весит автомобиль всего 1250 кг.

У Pagani Zonda HP Barchetta нет крыши, а лобовое и боковые стекла занижены. Кроме того, за спинками сидений появился воздухозаборник, а задние колеса прикрыты карбоновыми аэродинамическим накладками. К слову, диаметр передних колесных дисков – 20 дюймов, а задних – 21 дюйм.

Напомним, ранее самым дорогим авто современности был эксклюзивный Rolls-Royce Sweptail за 11 млн евро. Если же рассмотреть еще и ретро-авто, то безоговорочным лидером является Ferrari 250 GTO 1962 года за $70 млн.

Напомним, китайцы построили электрический суперкар на спирту.

Ранее в Сети появились первые фото нового суперкара Toyota. Будущее у купе "Тойота" пока неопределенное. Вполне возможно, что модель все-таки выпустят лимитированной серией.

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