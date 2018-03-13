Суровый тюнинг: "Запорожец" на гусеничном ходу поражает своими способностями (видео)

Сегодня, 07:08

Этот ЗАЗ самый настоящий покоритель бездорожья и снежных сугробов

Скрин с видео
Скрин с видео

Тюнинг ЗАЗ бывает разным. Кто-то делает из "Запорожцев" спорткары, другие же – вездеходы. Например, этот Жужик – самый настоящий покоритель бездорожья и снежных сугробов.

Столь высокому званию он обязан гусеничному шасси, которое, кстати, было сделано своими руками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автомобиль с легкостью преодолевает препятствия, хотя и не на большой скорости. Правда, управление у такого "Запорожца" не из легких: никакого руля – только рычаги, требующие кое-каких усилий при переключении. А чтобы и вид у машины был боевой, ее окрасили в некое подобие городского камуфляжа.

Ранее мы показывали, еще один невероятный тюнинг "Запорожца".

Кроме того, мы писали, что в Сибири старый "Запорожец" оснастили огромным V12. Пятилитровый двигатель 1GZ-FE мощностью 280 л. с. позаимствовали у старого представительского седана Toyota Century. Вместе с ним в ЗАЗ-968М перекочевала и 4-ступенчатая автоматическая КПП. Установка огромного двигателя потребовала удлинения авто. Кроме того, теперь "Запорожец" среднемоторный. Проект еще не завершен и требует серьезных вложений. Однако ЗАЗ-968М с V12 уже способен передвигаться своим ходом.

Напомним, британцам продают "горбатый" Запорожец по цене Volkswagen.

Также напомним, что российский видеоблогер Павел Суслов показал американцам автомобиль ВАЗ‐2106 и предложил устроить тест-драйв на дорогах Лос-Анджелеса.

Видео: Zahar Lyamov
видео, тюнинг, ЗАЗ, Запорожец, автомобили, своими руками, гусеницы

Вы сейчас просматриваете новость "Суровый тюнинг: "Запорожец" на гусеничном ходу поражает своими способностями (видео) ". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

АвтоЦентр.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Нужно признать, авто получилось достаточно привлекательным. Фото: avtodream

"Запорожец", собранный из 12 автомобилей, поедет покорять Европу

12 Февраля, 09:58

На создание уникального "горбатого "Запорожца" у дизайнера ушло более пяти лет

Авто

Фото: yakiev.com

Замена "Ланосу": в ЗАЗ рассказали, когда ждать новинку

5 Февраля, 23:42

Васадзе объяснил, от чего зависят сроки запуска нового автомобиля, который придет на смену модели Lanos
Загрузка...

Транспорт

Гусеницы вместо колес. Фото: facebook.com/d.forostovets

Джип на гусеницах в Киеве: переоборудование авто стоит не меньше пяти тысяч долларов

20 Декабря 2017, 18:43

Фотографии авто со львовскими номерами активно обсуждают в соцсетях  

Авто

Фото: Страна.ua

В Киеве заметили необычный внедорожник на гусеницах

20 Декабря 2017, 07:48

Такому автомобилю не страшен снегопад
Загрузка...