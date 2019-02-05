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Tesla покупает производителя супераккумуляторов

Сегодня, 12:51

Илон Маск уже признавался, что является поклонником технологий компании Maxwell

Фото: AFP
Tesla покупает производителя супераккумуляторов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/969/eb6/5c5969eb68dbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/969/eb6/5c5969eb68dbe.jpg Авто Илон Маск уже признавался, что является поклонником технологий компании Maxwell

Американская компания Tesla, основателем которой является Илон Маск, планирует приобрести энерготехнологическую компанию Maxwell Technologies за 218 млн долларов. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что Tesla купит 45,9 млн акций компании по 4,75 доллара за штуку. Совет директоров Maxwell единогласно утвердил соглашение, которое должно завершиться во втором квартале 2019 года.

Maxwell, среди прочего, производит ультраконденсаторы – устройства, которые могут накапливать и быстро отдавать большое количество энергии. 

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Кроме того, Maxwell владеет процессом изготовления компонентов электрических батарей, который значительно эффективнее тех, что обычно используются в промышленности. Этот процесс может значительно снизить стоимость производства электромобилей, даже если сравнивать с лучшими методами производства аккумуляторов, отмечает аналитик Oppenheimer Колин Раш.

"Поскольку Tesla работает над снижением цен на электромобили, мы рассматриваем стоимость и производительность батареи как ключевой фактор", - сказал Раш.

Маск является поклонником использования технологии ультраконденсации в производстве электромобилей. Ранее основатель Tesla заявлял, что это технология может стать источником прорыва с большим шансом, чем аккумуляторы.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне миллиардного убытка из Tesla уходит финдиректор. Инвесторы не воодушевились финансовой отчетностью компании Илона Маска - аналитики прогнозировали более высокую прибыль. 

При этом Tesla резко увеличила производство авто и установила рекорд. Компания Илона Маска также справилась с выпуском Model 3. Теперь Tesla прогнозирует, что каждый квартал 2019 года будет прибыльным.

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Тег сделка, Tesla, электрокары, электромобили, Илон Маск

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