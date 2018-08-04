Toyota представила водородный грузовик с запасом хода 480 км: видео

Автомобиль получил название Alpha, и успешно прошел тестирование в условиях реальных перевозок в двух американских портах

На сегодняшний день Toyota осталась одним из немногих автопроизводителей, активно разрабатывающих и продвигающих идею внедрения автомобилей с топливными элементами на водороде. Не взирая на выражаемый иными производителями скепсис в отношении этой технологии, Toyota официально заявляет, что к 2025 году сделает ее общедоступной.

И одним из первых ее шагов на пути к достижению этой цели, стало создание в прошлом году прототипа грузовика на водороде.

Автомобиль получил название Alpha, и успешно прошел тестирование в условиях реальных перевозок в двух американских портах – Лонг-Бич и Лос-Анджелеса. Обладал мощностью двигателя 670 л.с., b оснащался двумя системами топливных элементов Mirai и 12-кВт*ч батареей. Тогда запас хода этого грузовика нахоился в диапазоне 320 км.

Однако, на днях Toyota объявила о создании второй версии этого грузовика, технические характеристики которого остались практически прежними, но его оснастили удобной просторной водительской кабиной со спальным местом и увеличили запас хода автомобиля до 480 км.

Сейчас производитель говорит о серьезном настрое вывести грузовик с нулевым уровнем выбросов в массовое производство, таким образом дав понять рынку, что коммерческий потенциал у тяжелых автомобилей, работающих на водороде, очень велик.

Вера Toйоты в успешность этого проекта подкрепляется тем, что на данный момент заинтересованность в ее водородных грузовиках уже выразили несколько портов и логистических компаний в Японии и США.

Посмотреть на то, как работает грузовик Toyota с топливными элементами на водороде, можно в видео ниже. В ролике довольно живописно показано, насколько быстрее он стартует по сравнению с традиционным дизельным автомобилем.

Напомним, что Toyota Land Cruiser превратили в электрокар для шахт.

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