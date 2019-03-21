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У берегов Франции затонуло судно с редким Porsche на борту

Сегодня, 09:09

Автомобили Audi и Porsche перевозили в Южную Америку

Фото: Pixabay
У берегов Франции затонуло судно с редким Porsche на борту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/335/8f6/5c93358f6a60b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/335/8f6/5c93358f6a60b.jpg Авто Автомобили Audi и Porsche перевозили в Южную Америку

На атлантическом побережье Франции загорелось и потерпело крушение судно Grande America, которое перевозило более 2000 автомобилей Audi и Porsche в Южную Америку. Об этом сообщило издание CarsCoops, позже информацию подтвердили в пресс-службе Porsche.

Отмечается, что партия автомобилей на борту состояла не только из массовых авто Audi RS4 и RS5, Porsche Cayenne, 718 Boxster и Cayman.

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Кроме них на борту находились несколько более ценных экземпляров – Porsche 911 GT2 RS. Этот автомобиль выпускался лимитированной серией. Он является самым быстрым 911 в истории. Его разгон до 100 км/ч занимает всего 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

В связи с катастрофой, руководство компании было вынуждено извиниться перед заказчиками из Бразилии в письменной форме, а также вернуть модель на конвейер. 

Напомним, ранее на аукцион выставили редкий Porsche, покрытый кораллами. Автомобиль простоял без движения более 20 лет.

Также мы сообщали, что в заброшенном сарае нашли старинный Mercedes без пробега. Найденный спорткар — это машина с заводским индексом W121 в кузове родстер и некогда ярко-красным цветом кузова English Red. Судя по наклейке на лобовом стекле, последний раз автомобиль проходил техобслуживание в 1974 году в штате Флорида.

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Тег авто, Франция, крушение, Audi, судно, Porsche

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