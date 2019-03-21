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В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире: названа цена

Сегодня, 08:12

Bajaj Qute до этого поставляли только на экспорт и в качестве квадроцикла

В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире: названа цена Авто Bajaj Qute до этого поставляли только на экспорт и в качестве квадроцикла

На индийском рынке началась продажа автомобиля Bajaj Qute, который считается самым дешевым в мире. Для его приобретения индийский автолюбитель должен заплатить 263 тыс. рупий, что составляет около 3,8 тыс. долларов.

Cерийный выпуск Bajaj Qute начался еще в 2015 году, однако эти машины поставлялись только на экспорт, так как юридически модель считалась квадроциклом, а в индийских единых правилах для самодвижущихся транспортных средств такая категория транспортных средств отсутствовала. В 2017 году Министерство дорожного транспорта и автомобильных дорог Индии опубликовало проект поправки, которая допускает эксплуатацию и продажу квадроциклов в стране. Проект был принят в июне 2018 года, а в силу он вступил только сейчас. К слову, в Украине Bajaj Qute уже появился.

Длина Bajaj Qute составляет 2752 мм, ширина — 1312 мм, а высота — 1652 мм. Автомобиль оснащен миниатюрным одноцилиндровым двигателем мощностью 13 л. с. Машина способна развить максимальную скорость 70 км/ч, но при условии, что в ней будет находиться только один водитель без пассажиров и багажнике не будет дополнительного груза.

Расход топлива на 100 км не превышает 3 л. В стандартную комплектацию Bajaj Qute входит аудиосистема с двумя динамиками, шторки с молнией на окнах дверей, кожаные кресла и литые диски.

До появления Bajaj Qute репутацию "самого дешевого автомобиля в мире" имело авто Tata Nano первоначальной стоимостью в 2,5 тыс. долларов, которая при дальнейшей продаже была повышена. Tata Nano предназначалось только для индийского потребителя. Эта машина была впервые представлена в 2008 г. в Нью-Дели и через полгода поступила в продажу. Автомобиль отвечал всем нормам безопасности, принятым в Индии. Ради снижения цены конструкторам этой машины пришлось экономить на всем. Пятую дверь заменили глухой стенкой, а для того, чтобы добраться до мотора и багажника, нужно откидывать заднее сидение. Колеса Nano крепились не четырьмя болтами, а тремя.

В разработку этого автомобиля концерн Tata Motors вложил примерно миллиард долларов. Предполагалось, что многие жители Индии начнут пересаживаться со своих мопедов на эти машины. Однако этого не произошло. Для бедных индийцев машина все же оказалась слишком дорогой, а для обеспеченных покупателей — не очень комфортной.

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ТАСС

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