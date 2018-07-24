В США продают вывезенную из Украины Lancia с мотором Ferrari

Вчера, 06:01

У авто доработана ходовая, а салон отделан кожей и деревом


Фото: topgir.com.ua

Фото: topgir.com.ua

Фото: topgir.com.ua

В Сиэтле (США) выставили на продажу спортивный седан Lancia Thema 8.32 1990 года. Это действительно редкая коллекционная модель, выпущенная в количестве 2370 штук, но конкретно это авто интересно тем, что в Америку он приехал из Украины.

Сообщается, что ранее Lancia Thema 8.32 "обитала" в Одессе и была единственным подобным авто в Украине. Главная особенность модели прячется под капотом – это 2,9-литровый 32-клапанный Ferrari V8 мощностью 215 л. с.

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Этим же мотором оснащали спорткары Ferrai 308 и Mondial. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 6,8 с, а максимальная скорость равна 240 км/ч. У авто доработана ходовая, а салон отделан кожей и деревом. Заявленный пробег – 100 тысяч км.

Украинский владелец в свое время рассказывал, что машину нашли в отдаленном селе в не самом лучшем состоянии, а затем привели в порядок.

Примечательно, что в Одессе Lancia Thema 8.32 год назад продавалась за 5000 долларов, а в США за нее просят уже 15 тысяч долларов.

Напомним, в Украине засняли Mercedes за 140 000 евро на литовских номерах.

Также мы писали, что китайцы отказываются от американских автомобилей.
автомобили, Lancia

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