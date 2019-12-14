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В США расследуют 12 ДТП из-за автопилота в Tesla: три из них смертельные

14 декабря, 12:16

Недавно автомобиль врезался в полицейскую машину

/ Фото: AFP

Американское агентство автомобильной безопасности расследует 12 аварий из-за использования автомобиля Tesla в режиме автопилота.

"Американское агентство по безопасности автомобилей заявило, что оно расследует 12-ю аварию Tesla, которая может быть связана с передовой системой помощи водителю — автопилотом, после того, как Tesla Model 3 въехала сзади в припаркованную полицейскую машину в Коннектикуте в субботу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за автопилота произошло по меньшей мере три смертельных аварии автомобилей Tesla в США с 2016 года.

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"Специальная группа по расследованию аварий проводила проверку 12 аварий с участием транспортных средств Tesla, где использовался автопилот на момент инцидента. На сегодняшний день агентство завершило подготовку отчетов по двум из них: смертельную аварию во Флориде 2016 года с использованием автопилота и об аварии, где автопилот был исключен в качестве одного из факторов", — добавили в СМИ.

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Напомним, ранее в США произошла авария по вине автопилота Tesla Model 3. Электромобиль врезался в полицейскую машину, попутно зацепив еще одно транспортное средство. ДТП произошло на межштатной автомагистрали номер 95 в Норуолке, штат Коннектикут.

Также мы писали, что Tesla для Европейского региона теперь можно купить в Украине. На официальном сайте компании наша страна попала в раздел Other Europe вместе с Турцией, Румынией и другими государствами региона. Правда, забрать автомобиль нужно будет из Нидерландов.

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ДТП США расследование автомобили Тесла

Источник: Reuters

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