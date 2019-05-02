В Украине изменились правила техосмотра авто

Вместе с бланком протокола начали выдавать метку радиочастотной идентификации

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Украине с 1 мая 2019 года обновлен формат документа, подтверждающего успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Теперь бумажный бланк протокола будет выдаваться в комплекте с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации. Мету нужно закрепить метку в правой верхней части ветрового стекла, с его внутренней стороны.

Как отмечают в МВД, новшество уменьшит риск фальсификации протоколов – контролирующим органам будет легче проверять, допущено ли транспортное средство к участию в дорожном движении. Информацию с самоклеющейся метки радиочастотной идентификации вскоре станет возможно считывать на расстоянии с помощью специального технического оборудования.

Но если владелец транспортного средства получил бланк протокола ОТК до вступления изменений в силу, он может ользоваться документом старого образца до момента окончания срока его действия.

Напомним, регулярные техосмотры транспортных средств отменили еще в августе 2011 года, однако теперь собираются вернуть. Сейчас техосмотр обязателен для грузовиков, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы.

Как известно, в феврале украинские перевозчики устроили протест из-за невозможности пройти техосмотр - в Украине вместо 700 СТО проверку могли проводить только 85.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине изменились правила техосмотра авто". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"