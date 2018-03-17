В Украине начали собирать машины Skoda

Сегодня, 04:30

В 2018 году планируют выпустить несколько сотен автомобилей

Skoda Karoq. Фото: Alexander Migl / Wikipedia
Skoda Karoq. Фото: Alexander Migl / Wikipedia

Завод "Еврокар" в селе Соломоново в Закарпатской области с 15 марта официально приступил к сборке автомобилей SUV модели Skoda Karoq. В этом году планируется выпустить в продажу 628 новых машин Skoda Karoq. В следующем году приступят к сборке кроссоверов.

По данным Autoua, на украинском рынке Skoda Karoq из модельного ряда 2018 года предлагается с передним приводом и с бензиновым двигателем 1.5 TSI (150 лошадиных сил, 250Н/м). Мотор соединяется с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Также автомобиль производится в версии Ambition. Эта модификация комплектуется климат-контролем медиа-системой с кнопками управления на рулевом колесе и Bluetooth. Безопасность обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности. В помощь водителю установлены зеркало заднего вида с автозатемнением и датчик дождя. Также автомобиль оснащен противотуманными фарами и легкосплавными дисками. Передние сидения и внешние зеркала оснащены подогревом.

Комплектация Style, которая также собирается в Украине, имеет перечисленный набор, дополненный электроприводом крышки багажника, поясничной поддержкой сидений, камерой заднего вида, задними парковочными датчиками. Есть также круиз-контроль, аудиосистема, датчики контроля давления в шинах, система удержания автомобиля при начале движения на подъеме.

Напомним, в Украине оживает производство авто. В феврале на украинских заводах было произведено 721 автотранспортное средство. Это почти в два раза больше, чем по результатам февраля 2017 года. В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было произведено 606 шт.

Производство авто в Украине в 2017 году выросло на 63,1% по сравнению с 2016 годом. Однако же в мировом рейтинге заняла лишь предпоследнее место с объемом производства легковых автомобилей.

Как сообщалось, гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко прогнозирует на 2018 год рост спроса на бюджетные модели авто, причем всех марок.
авто, Украина, завод, skoda, автомобиль, сборка, комплектация, SUV, Skoda Karoq

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине начали собирать машины Skoda". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

UBR.UA

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Экзамен на права по-новому: для украинцев ввели чек-листы и проверку в два этапа

15 Марта, 12:05

МВД рассчитывает, что нововведения сделают сдачу "практики" более прозрачной

Транспорт

Рынок такси в Украине практически не контролируется. Фото: из открытых источников

Более 95% таксистов ездят без лицензий – эксперт

13 Марта, 03:11

Возмещение за ущерб, причиненный во время перевозки, получит крайне трудно
Загрузка...
Загрузка...