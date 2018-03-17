В Украине начали собирать машины Skoda

Завод "Еврокар" в селе Соломоново в Закарпатской области с 15 марта официально приступил к сборке автомобилей SUV модели Skoda Karoq. В этом году планируется выпустить в продажу 628 новых машин Skoda Karoq. В следующем году приступят к сборке кроссоверов.

По данным Autoua, на украинском рынке Skoda Karoq из модельного ряда 2018 года предлагается с передним приводом и с бензиновым двигателем 1.5 TSI (150 лошадиных сил, 250Н/м). Мотор соединяется с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Skoda показала газовый мини-кроссовер Vision X

Также автомобиль производится в версии Ambition. Эта модификация комплектуется климат-контролем медиа-системой с кнопками управления на рулевом колесе и Bluetooth. Безопасность обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности. В помощь водителю установлены зеркало заднего вида с автозатемнением и датчик дождя. Также автомобиль оснащен противотуманными фарами и легкосплавными дисками. Передние сидения и внешние зеркала оснащены подогревом.

Комплектация Style, которая также собирается в Украине, имеет перечисленный набор, дополненный электроприводом крышки багажника, поясничной поддержкой сидений, камерой заднего вида, задними парковочными датчиками. Есть также круиз-контроль, аудиосистема, датчики контроля давления в шинах, система удержания автомобиля при начале движения на подъеме.

Напомним, в Украине оживает производство авто. В феврале на украинских заводах было произведено 721 автотранспортное средство. Это почти в два раза больше, чем по результатам февраля 2017 года. В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было произведено 606 шт.

Производство авто в Украине в 2017 году выросло на 63,1% по сравнению с 2016 годом. Однако же в мировом рейтинге заняла лишь предпоследнее место с объемом производства легковых автомобилей.

Как сообщалось, гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко прогнозирует на 2018 год рост спроса на бюджетные модели авто, причем всех марок.