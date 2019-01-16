В Украине растаможили уже свыше 31 тысячи "евроблях"
Из них 26 тысяч авто находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса
Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в период с 25 ноября 2018 года по 15 января включительно оформили по новым льготным условиям свыше 31 тысячи автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе ГФС, всего за указанный период в бюджет уплачено около 2 миллиарда гривень таможенных платежей.
"Самое большое количество транспортных средств оформлено в Киеве – почти 5,5 тысячи", – отметили в пресс-службе.
В частности, из общего количества растаможенных автомобилей 26 тысяч штук находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за которые автовладельцы добровольно уплатили 221,6 миллиона гривень (8500 гривень за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за данное нарушение.
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По данным пресс-службы, в среднем за указанный период в Пенсионный фонд ежедневно перечислялось более 38 миллионов гривень за растаможенные по новым льготным условиям авто на еврономерах.
В ГФС напомнили, что 22 февраля истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.
"После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке", – отмечается в сообщении.
Напомним, заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктор Кривицкий отрицает информацию о возможном продлении льготного режима таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.
Ранее в Украине упростили продажу растаможенных "евроблях". Отметка о запрете отчуждения в свидетельстве о регистрации транспортного средства не помешает владельцам продать/перерегистрировать авто. При этом не будет никаких доплат акцизного налога.
Подробнее о том, как "евробляхеры" справляются с новыми законами, читайте в материале: Выкручиваются, как могут: собственники "евроблях" придумали, как не платить налоги.
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