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В Украине растаможили уже свыше 31 тысячи "евроблях"

Сегодня, 20:57

Из них 26 тысяч авто находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса

Фото: Анатолий Бойко
В Украине растаможили уже свыше 31 тысячи "евроблях" https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f7d/b0b/5c3f7db0bb646.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f7d/b0b/5c3f7db0bb646.jpg Авто Из них 26 тысяч авто находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в период с 25 ноября 2018 года по 15 января включительно оформили по новым льготным условиям свыше 31 тысячи автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, всего за указанный период в бюджет уплачено около 2 миллиарда гривень таможенных платежей.

"Самое большое количество транспортных средств оформлено в Киеве – почти 5,5 тысячи", – отметили в пресс-службе.

В частности, из общего количества растаможенных автомобилей 26 тысяч штук находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за которые автовладельцы добровольно уплатили 221,6 миллиона гривень (8500 гривень за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за данное нарушение.

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По данным пресс-службы, в среднем за указанный период в Пенсионный фонд ежедневно перечислялось более 38 миллионов гривень за растаможенные по новым льготным условиям авто на еврономерах.

В ГФС напомнили, что 22 февраля истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

"После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке", – отмечается в сообщении.

Напомним, заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктор Кривицкий отрицает информацию о возможном продлении льготного режима таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

Ранее в Украине упростили продажу растаможенных "евроблях". Отметка о запрете отчуждения в свидетельстве о регистрации транспортного средства не помешает владельцам продать/перерегистрировать авто. При этом не будет никаких доплат акцизного налога.

Подробнее о том, как "евробляхеры" справляются с новыми законами, читайте в материале: Выкручиваются, как могут: собственники "евроблях" придумали, как не платить налоги.

ГФС, евробляхи, евробляхеры, растаможка авто

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